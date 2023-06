China reage depois que Biden rotula Xi de ‘ditador’

A China reagiu nesta quarta-feira depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se referiu ao presidente Xi Jinping como um “ditador”, dizendo que os comentários eram absurdos e uma provocação, numa briga inesperada imediatamente após os esforços de ambos os lados para diminuir as tensões.

Os comentários de Biden ocorreram apenas um dia depois que o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, visitou Pequim para estabilizar as relações bilaterais que a China diz estarem em seu ponto mais baixo desde que os laços formais foram estabelecidos.

Participando de uma arrecadação de fundos na Califórnia, Biden disse que Xi ficou muito envergonhado quando um suposto balão espião chinês explodiu no espaço aéreo dos EUA no início deste ano, fazendo um comentário pessoal sobre o líder chinês quando Blinken disse na segunda-feira que o “capítulo” do balão espião deveria ser encerrado .

“A razão pela qual Xi Jinping ficou muito chateado quando derrubei aquele balão com dois vagões cheios de equipamento de espionagem é que ele não sabia que estava lá”, disse Biden.

“Isso é um grande embaraço para os ditadores. Quando eles não sabiam o que aconteceu “, acrescentou Biden.

Biden também disse que a China “tem dificuldades econômicas reais”.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que os comentários de Biden foram “extremamente absurdos” e “irresponsáveis”.

Expressando a forte insatisfação da China, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, disse que os comentários de Biden violaram seriamente os fatos, o protocolo diplomático e a dignidade política da China.

“Eles são uma provocação política aberta”, disse ela em entrevista coletiva.

Questionado sobre o quanto Xi estava ciente dos movimentos do balão, o porta voz reiterou a explicação anterior da China de que a passagem do balão pelo espaço aéreo dos EUA não foi intencional e causada por circunstâncias fora de seu controle.

‘BOCA GRANDE’

“A boca grande de Biden é um canhão solto”, disse Wu Xinbo, diretor do Centro de Estudos Americanos da Universidade Fudan, em Xangai.

“A confiança mútua é o que a China tem enfatizado, então os comentários de Biden são muito destrutivos e prejudiciais”, disse Wu, acrescentando que os comentários podem não desfazer totalmente o que Blinken conseguiu em sua visita à China.

Blinken e Xi concordaram em sua reunião na segunda-feira em estabilizar a intensa rivalidade entre Washington e Pequim para que não se transforme em conflito.

Embora nenhum avanço tenha sido feito durante a primeira visita à China de um Secretário de Estado dos EUA em cinco anos, ambos os lados concordaram em continuar o envolvimento diplomático com mais visitas de autoridades americanas nas próximas semanas e meses.

Biden disse mais tarde na terça-feira que o enviado climático dos EUA, John Kerry, pode ir à China em breve.

Um dia antes, na segunda-feira, Biden disse que achava que as relações entre os dois países estavam no caminho certo e indicou que houve avanços durante a viagem de Blinken.

Biden disse na terça-feira que Xi estava preocupado com o chamado grupo estratégico de segurança Quad, que inclui Japão, Austrália, Índia e Estados Unidos. O presidente dos EUA disse que já havia garantido a Xi que os Estados Unidos não estavam tentando cercar a China com o Quad.

No final desta semana, Biden se encontrará com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e a China deve ser um tópico de discussão entre os dois líderes.