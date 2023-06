As vendas de carros na Europa aumentaram 18% em maio devido à alta demanda por veículos elétricos

As vendas de automóveis na Europa continuaram a sua trajetória ascendente em maio, subindo pelo 10º mês consecutivo à medida que a demanda por carros elétricos ultrapassou o mercado mais amplo.

Os registros de carros novos aumentaram 18% , para 1,12 milhão de veículos, informou a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis na quarta-feira. As vendas de veículos movidos a bateria aumentaram 66% no mês passado, com os fabricantes beneficiando da melhoria no fornecimento de componentes, embora alguns bolsões de escassez permaneçam.

A Tesla Inc. liderou o avanço dos VEs, mais do que dobrando as vendas durante os primeiros cinco meses do ano, graças em parte aos cortes de preços agressivos . Outras linhas de carros plug-in, como a marca MG da SAIC Motor Corp., também são populares entre os compradores, de acordo com Felipe Munoz, analista da Jato Dynamics.

Os fabricantes estão produzindo mais veículos depois que problemas de longa data na cadeia de suprimentos finalmente começaram a diminuir. Antes dessa expansão de 10 meses, as vendas encolheram por 13 meses consecutivos.

Depois de lutar para manter as linhas de produção funcionando, a atenção se voltou para o risco de que os consumidores cortem gastos como resultado do aumento acentuado do custo de vida, incluindo o aumento dos preços da energia.

A economia da Alemanha encolheu durante os meses de inverno, com os gastos das famílias caindo em alimentos, bebidas e roupas. Mais sinais de arrefecimento surgiram desde então, com a produção de produtos químicos na maior economia da Europa permanecendo um quinto abaixo dos níveis históricos.

Quase 14% dos carros novos matriculados nos primeiros cinco meses do ano eram veículos elétricos a bateria, com as vendas subindo mais de 40%, para pouco mais de 730.000 unidades. A Tesla ultrapassou as marcas Nissan e Volvo com 138.294 carros matriculados.

A Renault SA foi a grande vencedora entre as principais empresas automotivas da Europa, com vendas saltando 31% para 515.340 unidades, atrás apenas da Volkswagen AG e da Stellantis NV. Nos primeiros cinco meses do ano passado, a fábrica francesa ficou atrás do Hyundai Motor Group.

Entre os principais mercados, Itália e Alemanha lideraram o aumento geral das vendas de todos os tipos de veículos em maio, com ganhos de 23% e 19%, respectivamente.