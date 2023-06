UE prepara pacote de 50 bilhões EURO para a Ucrânia antes da cimeira de doadores

A União Europeia está pronta para propor um pacote de ajuda financeira de cerca de € 50 bilhões (US$ 55 bilhões) para apoiar a Ucrânia enquanto o país embarca numa contra-ofensiva crítica para retomar o território perdido desde a invasão da Rússia há mais de um ano. Anunciou a agência Bloomberg.

A proposta da Comissão Europeia , o braço executivo da UE, ajudará a financiar os gastos atuais do governo ucraniano e pagar por prioridades urgentes de reconstrução, de acordo com pessoas familiarizadas com o plano.

O pacote, ainda sujeito a mudanças antes de se tornar público, será anunciado antes de uma conferência esta semana em Londres, onde os doadores discutirão como reconstruir o país e as autoridades ucranianas buscarão o envolvimento do sector privado.

A comissão quer evitar um pesado instrumento de reconstrução para um país em guerra e oferecerá a ajuda na forma de doações, empréstimos concessionais e garantias, disseram as pessoas, que falaram sob condição de anonimato porque as discussões são privadas.

A proposta, parte da revisão do orçamento de longo prazo da UE, cobriria o período de 2024-2027. Forneceria menos anualmente do que os € 18 bilhões em assistência financeira que a UE está oferecendo este ano. O Banco Mundial estimou que os custos de reconstrução da Ucrânia podem chegar a US$ 411 bilhões.

O plano da Comissão Europeia também chega num momento delicado para o bloco, já que os Estados membros enfrentam custos adicionais de empréstimos para financiar os gastos maciços necessários para lidar com a pandemia de Covid e a crise energética.

Em contraste com os pacotes financeiros anteriores para a Ucrânia, o plano será financiado por meio de contribuições dos Estados membros, em vez de empréstimos dos mercados, disse uma das pessoas. O pacote procura juntar a ajuda para pagar salários, pensões e alguns serviços públicos com os custos relacionados com a reconstrução de infraestruturas essenciais.

A UE e os Estados membros aprovaram quase € 38 bilhões em assistência económica para a Ucrânia desde o início da guerra.

O dinheiro será desembolsado desde que a Ucrânia cumpra as reformas para melhorar o Estado de direito e combater a corrupção. As reformas visam colocar a Ucrânia no caminho para se tornar um membro da UE com os líderes para decidir se abrirão negociações até o final do ano.

A Comissão Europeia disse anteriormente que cobriria a maior parte das necessidades de reconstrução, embora o bloco espere que outros doadores e o sector privado contribuam para os esforços. A UE também está procurando opções para usar ativos congelados, inclusive do banco central da Rússia.