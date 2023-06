MPLA participa na reunião do Comité África da IS

Uma delegação do MPLA encabeçada pelo secretário do Bureau Político para as Relações Internacionais e Vice-Presidente da Internacional Socialista (IS), Manuel Augusto, participou, em Niamey, Níger, na Reunião do Comité África da Internacional Socialista, soube a ANGOP hoje, segunda-feira.

O Acto de Abertura, ocorrido sexta-feira (16), foi prestigiado pelo Primeiro-Ministro da República do Níger, Ouhoumoudou Mahamadou, e pelo Presidente do Partido UNDR e Primeiro-Ministro do Governo de Transição da República do Chade, Saleh Kebzabo.

Os presentes debateram, entre outros temas, a “Consolidação da democracia para fortalecer os Estados em África” e adoptaram os mecanismos de implementação da Declaração de Dakar.

Na mesma reunião foi eleito Saleh Kebzabo, como o novo presidente do Comité África da Internacional Socialista, em substituição do maliano Bokary Treta, do Partido RPM (Mali) e presidente cessante do referido Comité.

A declaração de Dakar é um documento no qual os países subscritores se comprometem em promover uma educação realmente capaz de chegar a todas as pessoas do planeta, reafirmando-se à educação como um direito humano fundamental.

Essa responsabilidade será atingida de forma mais eficaz por meio de amplas parcerias no âmbito de cada país, apoiada pela cooperação com agências e instituições regionais e internacionais, segundo os participantes.

A delegação do partido no poder em Angola foi recebida, nesta segunda-feira (19), em audiência pelo Presidente do Níger, Mohamed Bazoum, e pelo ex- Presidente Mahamadou Issoufou.

A reunião da IS, que encerrou sábado (17), teve ainda a participação de Benedicta Lasi, a primeira mulher e africana eleita secretária-geral da Internacional Socialista, no último Congresso da Organização realizado em Madrid, em Novembro de 2022.

Integrou a delegação do MPLA o Chefe de Divisão África e Médio Oriente do Departamento de Relações Internacionais do Comité Central, Bernardo Samuel Ngueve Catoto.

A Internacional Socialista é a maior plataforma mundial que congrega partidos socialistas, sociais democratas, trabalhistas e progressistas e é presidida, desde Novembro último, pelo Chefe do Governo do Reino de Espanha, Pedro Sanchez. MR/AL