A Rússia está a minar a OPEP+

Os ministros do petróleo da OPEP+ fizeram questão de afirmar em Viena no início deste mês de que a Rússia estava a cortar a produção como prometido e que havia harmonia e propósito comum entre os 23 membros do grupo.

Mas quando o presidente Vladimir Putin e o seu amigo Igor Sechin, chefe da produtora de petróleo estatal Rosneft PJSC, falaram separadamente no fórum económico de São Petersburgo na semana passada, cada um deles minou diferentes partes dessa narrativa.

Putin subverteu a insistência de seu próprio governo de que a Rússia está implementando totalmente o corte de produção de 500.000 barris por dia que disse que faria em março.

“A produção do país está crescendo e estamos felizes com isso; as nossas vendas são robustas”, disse Putin.

Moscovo não publica mais números de produção, mas evidências de exportações marítimas e oleodutos, bem como operações de refinaria, apoiam a afirmação do presidente de que a produção está aumentando.

Os embarques marítimos de petróleo da Rússia permanecem cerca de 250.000 barris por dia a mais do que em fevereiro, o mês base para as restrições. Eles aumentaram mais de 1 milhão de barris por dia desde o final do ano passado, ajudados em parte pelo desvio de fluxos anteriormente canalizados para a Alemanha e a Polônia.

Em maio, o petróleo russo atingiu o nível mais elevado de importações chinesas desde que começou a invasão à Ucrânia.

Enquanto Putin minou a ideia de que havia um corte de produção da Rússia, Sechin, anteriormente um crítico da cooperação do país com a aliança OPEP+, abriu um buraco na ficção da unidade do grupo.

Embora ele não fale pelo governo, a insatisfação de Sechin com a forma como a OPEP+ estabelece as metas de produção é bem conhecida.

Para a Rússia, a parte das exportações de petróleo na produção total do país é de apenas 50%, o que “coloca o nosso país em desvantagem devido ao atual mecanismo de monitoramento”, disse Sechin. “Parece apropriado considerar o monitoramento não apenas das quotas de produção, mas também das exportações de petróleo, levando em consideração os diferentes tamanhos dos mercados domésticos.”

Esta não é uma reclamação nova. O governo iraniano disse algo muito semelhante há 40 anos, quando a OPEP tentou e não conseguiu criar um conjunto de critérios para estabelecer metas de produção.

Embora um terremoto que estilhace a OPEP+ seja improvável no curto prazo, Putin e Sechin forneceram lembretes oportunos da linha de fratura que atravessa o grupo.