Um oleoduto de 4 bilhões USD cria um dilema climático e de desenvolvimento para o Uganda e Tanzânia

Mas de 15 anos depois da descoberta de petróleo nas margens do lago Alberto no Uganda, a construção de um grande projeto de extração de petróleo e transporte via um oleoduto do Uganda para a Tanzânia, donde será exportado, está a provocar um grande debate sobre o desenvolvimento económico e a proteção ambiental numa das regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas.

O consórcio por trás do projeto – que inclui os governos de Uganda e Tanzânia, a francesa TotalEnergies SE e a chinesa Cnooc Ltd. – diz que o oleoduto de 900 milhas da África Oriental, ou EACOP, criará milhares de empregos e gerará bilhões de dólares em receitas governamentais .

Os oponentes, incluindo ativistas de Uganda, membros do Parlamento Europeu e grupos ambientais ocidentais, argumentam que o projeto – que envolverá a perfuração de centenas de poços de petróleo dentro e ao redor de reservas naturais – destruirá ecossistemas delicados e aumentará as emissões de carbono num momento em que o mundo deveria estar se afastando dos combustíveis fósseis. Eles já convenceram vários bancos e seguradoras a reter o apoio ao oleoduto, atrasando o fechamento financeiro do projeto – agora previsto para acontecer ainda este ano.

O debate está intenso em países africanos com poucas outras opções para o desenvolvimento económico do que explorar os seus combustíveis fósseis que aquecem o planeta. O envolvimento de empresas estrangeiras – muitas vezes baseadas em nações desenvolvidas com metas climáticas ambiciosas – complica ainda mais o quadro .

Ambientalistas levantaram preocupações de que animais ameaçados de extinção, como elefantes e chimpanzés, serão afetados quando o oleoduto atravessar quatro reservas naturais. Mas os promotores do projeto dizem que, como 80% do oleoduto será subterrâneo, a vegetação que será desmatada para a construção crescerá novamente, permitindo que os animais circulem livremente.

No entanto, as preocupações dos oponentes chegaram a salas de reuniões a milhares de quilômetros de distância. Em maio, o Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., com sede em Tóquio, tornou-se o mais recente credor a descartar o financiamento do projeto , após a declaração do grupo ambiental 350.org de que o banco era um consultor financeiro do projeto.

O oleoduto ainda tem financiadores, disse a ministra de Energia de Uganda, Ruth Nankabirwa, a repórteres em Kampala no início do mês passado. O Exim Bank da China e duas empresas de dois países africanos não identificados também estão prontos para financiar o oleoduto, disse ela. No mês passado, um executivo sénior do Standard Bank da África do Sul disse que está em negociações para fornecer financiamento, uma vez que considera os impactos sociais e ambientais do projeto.

A TotalEnergies está se esforçando para minimizar as emissões das operações alimentando estações de bombeamento ao longo do gasoduto com energia solar e assinou um acordo com governos para desenvolver projetos de energia renovável para a população local, disse um porta-voz da empresa em comunicado.

O oleoduto transportará 216.000 barris por dia dos campos de petróleo Tilenga e Kingfisher, passando por Uganda e Tanzânia até terminais na costa do Oceano Índico, onde será exportado para o exterior – muitas vezes para países que estão limitando a sua própria produção de combustível fóssil.

Na semana passada, membros do parlamento da UE aprovaram uma diretiva que obriga as empresas com sede na Europa ou que operam na Europa a limitar ou eliminar os impactos no meio ambiente e os abusos dos direitos humanos em suas próprias operações e cadeias de suprimentos, responsabilizando-os por danos se falharem. Os legisladores agora precisarão entrar em negociações com os Estados membros sobre a forma final do regulamento.

Por enquanto, o acesso da África a soluções sustentáveis é prejudicado pela falta de financiamento climático . O continente precisa de 2,8 trilhões USD até 2030 para cumprir as suas metas climáticas, mas recebeu apenas 29,5 bilhões USD em financiamento climático de 2019 a 2020, de acordo com um relatório do Banco Africano de Desenvolvimento. Um esforço liderado pela primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, para reformar as instituições financeiras globais – um esforço conhecido como Iniciativa Bridgetown – está tentando mudar isso.