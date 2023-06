Os EAU arrefecem as ambições da COP28, depois do aumento das quotas de produção de petróleo na OPEP

Nos últimos meses, os Emirados Árabes Unidos têm mostrado uma coerência surpreendente na sua diplomacia econômica, que começa a surtir os efeitos desejados. Depois de terem obtido um aumento das suas quotas de produção de petróleo na OPEP em detrimento de países africanos, nomeadamente Angola e Nigéria, os Emirados Árabes Unidos atacam agora a ação climática, amortecendo as ambições para a COP28, a realizar no final de novembro no Dubai sob a sua presidência.

Diplomatas que pressionam por uma ação climática mais forte abandonaram uma reunião preparatória de duas semanas, em Bonn, na Alemanha, para a Conferência sobre o clima COP28 , decepcionados com as disputas entre países e com o que alguns disseram ser falta de ambição dos Emirados Árabes Unidos, país anfitrião deste ano.

As reuniões anuais de Bonn são um importante ponto intermediário no calendário da diplomacia climática, e as presidências anteriores da COP usaram o encontro para definir a sua agenda. Dois anos atrás, por exemplo, o Reino Unido deixou claro em Bonn que pressionaria por uma linguagem forte para encerrar o apoio aos combustíveis fósseis na COP26, abrindo caminho para um acordo histórico sobre a redução gradual do uso de carvão . O Egito, anfitrião da COP27 no ano passado, fez do financiamento uma prioridade e, finalmente, chegou a um acordo para iniciar um fundo de compensação para tratar dos danos causados pelo clima extremo.

No entanto, o evento em Bonn este ano começou com uma nota positiva, quando o Sultão Al Jaber, que acumula as funções de presidente da COP28 com as de CEO da empresa estatal de petróleo Abu Dhabi National Oil , disse aos participantes que a redução gradual dos combustíveis fósseis era “ inevitável ”.

Mas quase duas semanas de negociações não renderam resultados concretos que preparariam o terreno para um resultado forte na COP28 de novembro em Dubai.

A posição dos Emirados Árabes Unidos sobre os combustíveis fósseis estava no centro da discórdia. O sultão Al Jaber declarou que o foco da COP28 deveria ser nas emissões de combustíveis fósseis e não nos próprios combustíveis fósseis.

Isso mesmo. O leitor leu bem. Segundo ele, o problema não está no petróleo, mas nas emissões de carbono derivadas da combustão do petróleo. Ou seja, o petróleo pode fazer parte da matriz energética do futuro por meio da captura de carbono e outras tecnologias de redução de emissões. E nisso os Emirados Árabes Unidos contam com o apoio das grandes companhias petrolíferas e dos lobistas contrários à transição climática. Eles estão atualmente investindo somas colossais para desenvolver tecnologias de captura de carbono e redução de emissões.

A resposta do secretário-geral da ONU, António Guterres, foi que “a indústria de combustíveis fósseis está no centro da crise climática. O problema não é simplesmente as emissões de combustíveis fósseis. São combustíveis fósseis – ponto final.”

Infelizmente, os ventos começam a soprar no sentido contrário às declarações de Guterres e já há quem anteveja que a COP28 será um fracasso. Alguns observadores esperavam ver os Emirados Árabes Unidos mobilizar empresas de petróleo e gás para se comprometerem com cortes de emissões mais agressivos ou ativar bilhões de dólares em financiamento climático por meio de seu fundo soberano. Até o momento, porém, nenhuma iniciativa formal foi anunciada. Uma tentativa anterior de pressionar empresas de petróleo e gás, no âmbito da chamada Global Decarbonization Alliance, foi criticada depois que os seus planos vazaram por deixar de lado mais de 80% das emissões pelas quais o setor é responsável.

Por José Correia Nunes

Director Executivo Portal de Angola