Presidente do conselho eleitoral da Venezuela renuncia antes das eleições de 2024

O presidente do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, Pedro Calzadilla, anunciou nesta quinta-feira sua renúncia junto com outros sete membros do órgão, antes das eleições presidenciais de 2024.

A oposição do país há muito tempo alega que o conselho é tendencioso a favor do partido governista do presidente Nicolás Maduro. A maioria dos 15 membros do conselho, incluindo Calzadilla e os outros sete que renunciaram, é aliada do governo, enquanto apenas dois são aliados da oposição.

“Colocamos nossos cargos à disposição da Assembleia Nacional para que designe imediatamente um Conselho Nacional Eleitoral”, disse Calzadilla em pronunciamento a jornalistas na sede do órgão, sem permitir perguntas.

A medida ocorre duas semanas depois que a comissão de oposição encarregada de organizar as primárias de outubro para escolher um rival de Maduro na disputa presidencial disse que solicitaria assistência técnica do Conselho Nacional Eleitoral.

“Esperamos que este não seja um esquema para tentar gerar impacto nas primárias e, consequentemente, nas eleições gerais”, disse Dinorah Figuera, chefe da legislatura paralela de oposição, em mensagem à Reuters. Ela disse que a oposição está exigindo que o processo seja protegido.

Uma missão de observação da União Europeia disse após as eleições regionais de 2021 no país que as condições eleitorais melhoraram em comparação com as três eleições anteriores.

Mas o relatório disse que persistem deficiências estruturais nos recursos estatais para campanha e acesso desigual à mídia, o que favorece o partido no poder.

Por Deisy Buitrago, Vivian Sequera e Mayela Armas