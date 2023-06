Presidente da República nomeia Manuel António Tiago Dias governador do BNA

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou esta sexta-feira, Manuel António Tiago Dias, para o cargo de governador do Banco Nacional de Angola (BNA), em substituição de José de Lima Massano.

Antes, o Presidente João Lourenço exonerou Manuel António Tiago Dias do cargo de vice-governador do BNA, segundo uma nota da Secretaria de Imprensa do Palácio Presidencial.

Nos termos da Constituição da República, o governador do BNA é nomeado pelo Presidente da República, após audição na Assembleia Nacional.

No seu artigo 100, a Constituição estipula que a audição do candidato é desencadeada por solicitação do Presidente da República e termina com a votação do Relatório Parecer, nos termos da lei, cabendo ao Presidente da República a decisão final em relação à nomeação do candidato proposto.

Perfil

Manuel Tiago Dias, atual governador interino do BNA foi indicado pelo Presidente da República, João Lourenço, para assumir os destinos do Banco Central, em substituição de José de Lima Massano, que, a seu pedido, deixou, recentemente, o mandato.

Manuel António Tiago Dias é mestre em Ciências Económicas pela Universidade de Bordéus, em França.

Ingressou no BNA em 1997, onde ocupou várias funções até à nomeação, em 2016, para vice-governador.

Exerceu, também, funções de director do Departamento de Estatística, sub-director do Departamento de Estudos e Estatística e de chefe da Divisão de Estudos e Estatística. AL/ADR