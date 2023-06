Parlamento ouve candidato a governador do BNA

A Assembleia Nacional (AN) vai ouvir, sexta-feira, durante cerca de uma hora, o candidato indicado pelo Presidente da República, João Lourenço, para ser governador do Banco Nacional de Angola (BNA), Manuel António Tiago Dias.

Actual governador interino do Banco Central, Manuel António Tiago Dias, deverá substituir no cargo José de Lima Massano, que renunciou recentemente o mandato, estando agora a exercer funções de ministro de Estado para Coordenação Económica.

“Além de conferir legitimidade democrática a nomeação do governador do Banco Nacional, o acto de audição permite aferir a idoneidade, capacidade de gestão, competência técnica e experiência reconhecida em economia, direito, contabilidade, banca, finanças e gestão do candidato”, refere um comunicado da AN.

Na sessão parlamentar, os deputados poderão questionar o candidato sobre “a natureza, funções, competências constitucionais e legais atribuídas ao Banco Nacional, bem como sobre os impedimentos e inelegibilidades legalmente exigíveis para o exercício da função”.

Manuel António Tiago Dias é mestre em Ciências Económicas pela Universidade de Bordéus, em França. Ingressou no BNA em 1997, onde ocupou várias funções até a nomeação, em 2016, para vice-governador, função que desempenhou até 2023, antes de ser designado para o recente cargo de governador interino do banco central de Angola. AL