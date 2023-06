BAD: Relatório anual mostra forte desempenho e compromisso com os países africanos

O Grupo Banco Africano de Desenvolvimento (www.AfDB.org) publicou o seu Relatório Anual de 2022. O relatório mostra um desempenho sólido ao longo do ano, registando um aumento significativo nos empréstimos aos países membros regionais do Grupo Banco, face a um ambiente global desafiante para África.

“Num contexto de vários choques globais, o Banco Africano de Desenvolvimento mais uma vez demonstrou o seu compromisso inabalável com os países africanos através de ações direcionadas sob medida para fortalecer a resiliência em todo o continente”, escreveu o presidente do Banco, Akinwumi Adesina, no prefácio do relatório.

África viu o crescimento real do seu produto interno bruto abrandar para 3,8% em 2022, abaixo dos 4,8% de 2021, à medida que reagia à inflação, ao aumento dos preços dos combustíveis e ao aumento das tensões geopolíticas. Os efeitos persistentes da pandemia de COVID-19, o impacto crescente das alterações climáticas e as condições climáticas adversas também contribuíram para abrandar o crescimento do PIB.

As aprovações do Grupo Banco, no valor de 8,2 mil milhões de dólares em 2022, foram significativamente superiores às dos dois anos anteriores (6,3 mil milhões de dólares em 2021 e 6 mil milhões de dólares em 2020) e aproximaram-se do nível de 10,1 mil milhões de dólares de 2019, quase invertendo assim o impacto da pandemia de COVID-19 nas aprovações dos últimos anos.

O Banco Africano de Desenvolvimento respondeu à crise alimentar do continente e às interrupções no fornecimento de fatores de produção essenciais para a produção alimentar, criando o Mecanismo Africano de Produção Alimentar de Emergência, no valor de 1,5 mil milhões de dólares, para aumentar a produção de vários alimentos básicos essenciais e fornecer fertilizantes e serviços de extensão.

Num impulso significativo para a igualdade de género em 2022, todas as operações soberanas aprovadas pelo Banco foram categorizadas utilizando o Sistema de Marcadores de Género. A maioria dessas operações – 63% – contribuiu diretamente para o acesso das mulheres aos serviços sociais e ao aprimoramento de habilidades nas cinco prioridades estratégicas do Banco (High 5).

De acordo com o relatório, os empréstimos do Banco em 2022 para pequenas e médias empresas (PME) detidas por mulheres em 27 países, e através de 56 instituições financeiras, atingiram mil milhões de dólares.

O Grupo Banco adotou várias estratégias que abrangem as suas operações.

A Estratégia para Combater a Fragilidade e Reforçar a Resiliência em África (2022-2026) define a abordagem para combater a fragilidade através da criação de instituições, economias e sociedades mais resilientes em todos os seus países africanos.

A Estratégia para Infraestruturas de Saúde de Qualidade em África (2022-2030) elabora um quadro para o envolvimento do Banco no desenvolvimento de infraestruturas de saúde, e a Estratégia de Gestão do Conhecimento (2022-2031) descreve a visão da instituição para se tornar o principal fornecedor de conhecimentos do continente para os países africanos, permitindo-lhes alcançar melhores resultados nas suas prioridades de desenvolvimento.

O Banco deu passos notáveis no sentido de intensificar os esforços para fazer face aos efeitos das alterações climáticas. No ano passado, 100% das aprovações do Banco relacionadas com a produção basearam-se em energias renováveis. Este valor compara com a percentagem de 56% durante o período de 2010-2015, antes do lançamento do Novo Acordo sobre Energia para África, em 2016.

Na 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, realizada em novembro de 2022 em Sharm el-Sheikh, no Egito, o Banco juntou-se aos países e líderes africanos para “amplificar a voz e as prioridades de África em matéria de alterações climáticas”.

No final do ano, assistiu-se à décima sexta reconstituição histórica do Fundo Africano de Desenvolvimento (ADF), a janela de empréstimos concessionais do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento para países de baixo rendimento. Os parceiros de desenvolvimento afetaram um montante recorde de 8,9 mil milhões de dólares ao ADF. Entre eles, 429 milhões de dólares foram para a Janela de Ação Climática, criada para mobilizar recursos para apoiar ações de adaptação às alterações climáticas nos países do ADF. O Fundo recebeu novas contribuições da Argélia, da República Democrática do Congo e de Marrocos.

O Grupo Banco manteve a notação financeira de triplo A, com uma perspetiva estável, atribuída pelas quatro principais agências de rating do mundo. “A classificação continuou a refletir a sólida adequação da capacidade do Banco, a sólida gestão de risco, a gestão financeira prudente, a alta liquidez e o forte apoio dos acionistas”, lê-se no relatório.