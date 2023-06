Espanha: Segundo dia da conferência da Gavi marcado pela distinção de João Lourenço

A conferência sobre o impacto global das vacinas, a decorrer desde terça-feira, na capital espanhola, reservou, na noite desta quarta-feira, um momento de reconhecimento à acção do Chefe de Estado angolano, João Lourenço.

Numa cerimónia que contou com a presença do ministro dos Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação de Espanha, José Manuel Albares, e da ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta, além de figuras da GAVI, entre investigadores e dinamizadores da cadeia de vacinação ao redor do mundo, João Lourenço recebeu um livro intitulado “A Arte de salvar vida” como reconhecimento pelo esforço no combate à pandemia da Covid-19.

A propósito da distinção, João Lourenço deu a conhecer que o Governo angolano investe, anualmente, cerca de 25 milhões de dólares na compra de vacinas, no quadro do programa de vacinação de rotina.

Na sua intervenção, o Chefe de Estado angolano afirmou ainda que desde 2017 o Executivo assumiu a responsabilidade de manter o programa de vacinação de rotina de forma independente.

Entretanto, o segundo dia de trabalhos ficou ainda marcado pela abordagem do painel sobre o papel dos parceiros públicos e privados na agenda de imunização, bem como a crise de pneumonia que afecta Moçambique.

Da parte de Angola, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, abordou o tema “mil milhões de crianças vacinadas a nível global”, apresentando a estratégia para vacinar todas as crianças.

Em paralelo com esses dois eventos, a Gavi promoveu, ao longo do dia, outros fóruns de interacção com representantes de várias organizações multilaterais, governos, sociedade civil, empresas e universidades.

No centro dos debates está a questão do futuro da imunização mundial, em particular as novas fontes de financiamento de vacinas, quer pela Espanha, quer pela Gavi (Aliança Global das Vacinas), os dois co-organizadores da Conferência de Madrid.

A Cúpula de Alto Nível sobre o Impacto da Vacinação decorre de 13 a 15 em Madrid, capital da Espanha. FMA/VM