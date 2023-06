Índia lança megaprojeto hidroelétrico para equilibrar a rede de energias renováveis

A Índia está perto de iniciar um megaprojeto hidroelétrico que está em andamento há 20 anos, um passo fundamental na transição energética do país.

A empresa hidroelétrica estatal NHPC Ltd. iniciará testes em julho para o projeto Subansiri Lower, que atravessa os estados de Assam e Arunchal Pradesh, no nordeste do país. A primeira unidade deverá ser inaugurada em dezembro, de acordo com o diretor financeiro Rajendra Prasad Goyal. Anunciou a Bloomberg. Até o final de 2024, todas as oito unidades serão comissionadas, disse ele.

A energia hidroelétrica, com sua capacidade de responder rapidamente às flutuações na demanda de eletricidade, é considerada crucial para equilibrar a rede à medida que aumenta a geração intermitente de energia solar e eólica. No entanto, o projeto de 2 gigawatts, iniciado em 2003, foi adiado por protestos e litígios, motivados por preocupações com danos ambientais.

O custo do projeto saltou para 212,5 bilhões de rúpias (US$ 2,6 bilhões), mais de três vezes a estimativa original . O Tribunal Verde Nacional permitiu que as obras fossem retomadas em 2019, após oito anos de suspensão. A oposição às barragens limitou o país a explorar apenas um terço de seu potencial hidroelétrico de 145 gigawatts.

Grandes represas também são a maneira da Índia de impulsionar as economias locais em áreas ao longo de suas tensas fronteiras com a China e o Paquistão. À medida que Subansiri se aproxima da conclusão, a NHPC está finalizando os planos para conceder pedidos de construção para o projeto Dibang de 2,9 gigawatts , a maior usina hidroelétrica que a Índia planeja construir.

Para estimular a energia hidroelétrica, o governo concedeu às grandes barragens o status de energia limpa . Isso força os distribuidores provinciais de energia a priorizar a compra de energia hidroelétrica antes da eletricidade produzida a partir de combustíveis fósseis. O governo também concordou em dar apoio orçamentário em alguns casos em obras de construção civil e moderação de enchentes.