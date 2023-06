Corte surpresa na taxa de juros da China alimenta expectativas de mais flexibilização

O banco central da China surpreendeu hoje a maioria dos economistas e participantes do mercado ao cortar a taxa básica de juros de curto prazo, um sinal de que as autoridades estão cada vez mais preocupadas com o crescimento vacilante e intensificando os estímulos para impulsionar a recuperação.

O Banco Popular da China reduziu a taxa de recompra reversa de sete dias em 10 pontos-base para 1,9% na terça-feira, a primeira redução na taxa desde agosto de 2022. Isso aumenta a probabilidade de o banco central reduzir a sua taxa de empréstimo de um ano na quinta-feira, com os bancos comerciais esperando para reduzir suas taxas de empréstimo logo depois.

A decisão de terça-feira destaca a crescente preocupação com a desaceleração do crescimento: indicadores económicos recentes mostraram que a inflação permaneceu perto de zero em maio, a atividade manufatureira contraiu e uma recuperação inicial no mercado imobiliário fracassou. Cresce a especulação de que o PBOC pode reduzir ainda mais as taxas de juros este ano, enquanto Pequim está considerando um amplo pacote de medidas de estímulo.

Embora os cortes nas taxas possam ajudar o sentimento no curto prazo, os economistas dizem que mais precisa ser feito para aumentar a confiança das empresas para investir. A demanda por empréstimos continua fraca, e o rápido crescimento na oferta de dinheiro junto com o lento investimento privado significa que a flexibilização monetária por si só não fará muito para estimular a economia.

O yuan offshore enfraqueceu na terça -feira para uma baixa de seis meses após o corte da taxa de juros de curto prazo, aproximando-se do nível observado de 7,2 por dólar americano. O rendimento dos títulos do governo de 10 anos caiu cinco pontos-base para 2,62% pouco antes do meio-dia, horário local, atingindo o nível mais baixo desde setembro.

Pequim adotou uma abordagem comedida para o estímulo monetário e fiscal este ano, preferindo medidas direcionadas que ajudem a impulsionar setores específicos da economia que precisam de ajuda, como pequenas empresas. Nas últimas semanas, as autoridades delinearam incentivos para aumentar o consumo de carros elétricos e outros tipos de veículos, enquanto o governo também estuda um pacote de apoio ao mercado imobiliário , segundo pessoas a par do assunto.