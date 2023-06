Novak Djokovic vence o Open da França e conquista o seu 23º título de Grand Slam

Novak Djokovic conquistou o seu 23º título de Grand Slam, neste domingo, com uma vitória por 7-6 (1), 6-3 e 7-5 sobre o norueguês Casper Ruud, na final do Open de Roland Garros, em Paris.

Com este título, o sérvio empata com o rival espanhol Rafael Nadal no maior número de campeonatos individuais de um jogador masculino, e com Serena Williams, no maior número de vitórias na Era Aberta.

Aos 36 anos e 20 dias, Djokovic também eclipsou Nadal como o mais velho campeão do Open francês com a sua terceira vitória em Roland Garros (2016, 2021).

Ele também se tornou o primeiro tenista a vencer todos os quatro torneios do Grand Slam, pelo menos, três vezes.

Com a vitória, Djokovic também recuperou o primeiro lugar no ranking mundial.

Na partida final Djokovic superou a desvantagem de 5 a 4 no primeiro e no terceiro sets contra Ruud, antes de eliminar o norueguês de 24 anos em 3 horas e 16 minutos.