Namíbia: Potencial produtor de petróleo em Africa?

O estatuto da Namíbia como um ponto quente de exploração de petróleo foi reforçado pela chegada de uma terceira plataforma, após descobertas no ano passado pela TotalEnergies e Shell .

O Deepsea Mira entrou nas águas da Namíbia e está se preparando para começar a trabalhar para a TotalEnergies, de acordo com dados de rastreamento de navios compilados pela Bloomberg. As três plataformas são um recorde para o país, segundo Victoria Sibeya, chefe de upstream da National Petroleum Corporation da Namíbia.

A petrolífera francesa já está usando o Tungsten Explorer para um programa de poços múltiplos nas águas da Namíbia, gastando quase metade de seu orçamento de exploração no país do sudoeste da África este ano. A Shell tem a outra plataforma, a Deepsea Bollsta, sob contrato até junho de 2024, de acordo com a proprietária Northern Ocean Ltd.

A Namíbia agora responde por cerca de 13% de todas as plataformas offshore operando no continente, de acordo com a Baker Hughes Inc. A atividade tem crescido constantemente desde uma queda em 2020, quando apenas uma única broca estava operando em águas africanas.

Perfurações esporádicas feitas por exploradores na costa coberta de dunas resultaram em dezenas de falhas ao longo das décadas, mas as três descobertas recentes podem conter cerca de 7 bilhões de barris de óleo equivalente, Gail Anderson, diretor de pesquisa da Wood Mackenzie, disse numa entrevista a Blommberg.