Morreu Silvio Berlusconi

O antigo primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, morreu esta segunda-feira, 12 de Junho, vítima de leucemia. A notícia foi avançada pelo jornal Corriere della Sera que refere que o líder do partido Força Itália estava internado no hospital San Raffaele, em Milão.

O líder do partido Força Itália estava internado no hospital San Raffaele desde a passada sexta-feira, para ser sujeito a exames de rotina na sequência da leucemia mieloide crónica de que sofria. Esta segunda-feira, o estado de saúde de Berlusconi agravou-se, tendo a imprensa italiana relatado que os filhos do magnata se deslocaram de urgência ao hospital para acompanhar as últimas horas do pai.

“Empresário de sucesso”

O mais velho de uma família modesta do norte de Itália, Milão, o empresário fez fortuna no sector do imobiliário, fundou o grupo de comunicação Mediaset e foi presidente do clube AC ​​Milan por 31 anos. Em 1994, Berlusconi impõem-se na política ao vencer as eleições legislativas com o partido Força Itália.

De acordo com a revista americana Forbes, a fortuna de Silvio Berlusconi e da família era a 352.ª maior do mundo, com um património líquido de cerca de 6,2 mil milhões de euros.

“O Imortal”

Apelidado de “o imortal” pela longevidade na política, Berlusconi governou a Itália durante nove anos, em três ocasiões entre 1994 e 2011. Entre Julho de 2019 e outubro de 2022, passou pelo Parlamento Europeu como membro do grupo do Partido Popular Europeu. Em Setembro de 2022 regressou ao Senado ao lado de Giorgia Miloni, embora não tenha ocupado cargo governamental.

Ainda no mesmo ano, equaciona tornar-se Presidente da República e suceder Sergio Mattarella no Palácio do Quirinal. Todavia, a longa ficha criminal deitou as suas ambições por terra, apesar do apoio dos seus aliados.

“Figura controversa”

Silvio Berlusconi era uma figura controversa e esteve envolvido em vários escândalos fiscais e sexuais, tendo sido mesmo expulso do Senado em 2014, embora o Supremo Tribunal tenha anulado a sentença em 2015.

Pai de cinco filhos de dois casamentos, várias vezes avô, Berlusconi foi múltiplas vezes notícia pela vida de luxo e pelas festas “bungabunga” que organizou nos anos 2000. Festas que terminaram diante da justiça com o caso Ruby Gate, onde o antigo dirigente político foi acusado de incitação à prostituição de menores e abuso de poder com pagamentos em dinheiro aos participantes das suas festas, em troca de silêncio. Silvio Berlusconi acabou por ser absolvido.