A indústria nascente e a acidentada jornada dos EUA para construir baterias VE

Num terreno imenso de terras agrícolas no sudoeste de Michigan, a Ford Motor Co. está a construir uma fábrica de baterias para veículos elétricos (VE). A tecnologia que a Ford precisa para fabricar as baterias para veículos elétricos virá da Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. da China, mais conhecida como CATL, a maior fabricante mundial de baterias .

O acordo da Ford com a gigante chinesa CATL representa um investimento de US$ 3,5 bilhões para os EUA , milhares de novos empregos e a capacidade de produzir baterias suficientes anualmente para abastecer 400.000 veículos elétricos quando a fábrica for inaugurada em 2026.

Mas o negócio reveste-se também de um elemento devastador de ironia para os EUA: a tecnologia que a CATL usa foi inicialmente desenvolvida nos Estados Unidos.

Em meados da década de 1990, um composto chamado fosfato de ferro e lítio (LFP) , o principal componente químico da bateria agora usada pela CATL e pela maioria das empresas de baterias na China, foi descoberto por cientistas da Universidade do Texas em Austin e comercializado alguns anos depois pela startup A123 Systems LLC em Watertown, Massachusetts, EUA.

Em 2009, o A123 recebeu centenas de milhões de dólares do governo de Barack Obama com a grande esperança de que ajudaria a iniciar a produção de veículos elétricos nos Estados Unidos. Mas era muito cedo. As medidas para acelerar a mitigação climática ainda estavam no início. Não havia demanda sustentável para os veículos elétricos e as principais fábricas de veículos ainda apostavam nas tecnologias para reduzir o consumo de combustível.

Em 2012, a A123 entrou com pedido de falência e se tornou um símbolo do desperdício do governo americano, muitas vezes mencionado ao lado da Solyndra, uma start up fabricante de painéis solares da Califórnia que entrou com pedido de falência em 2011 depois de receber meio bilhão de dólares em garantias de empréstimos federais.

Em 2013, a então maior empresa de autopeças da China comprou a A123 após a falência . Naquele ano, o governo chinês também começou a implementar o seu plano de construir um mercado doméstico de VEs em um ritmo alucinante.

À medida que o governo chinês fomentou uma indústria doméstica de VEs convertendo frotas de veículos urbanos e oferecendo incentivos fiscais para compras de VEs, empreendedores locais surgiram para capitalizar o apoio do estado.

A CATL não foi o único gigante a emergir do impulso VEs da China. A BYD Co. , que já está vendendo mais que a Tesla Inc. com sua combinação de modelos VEs e híbridos, também começou fabricando baterias para celulares.

Uma década depois, a China responde por 58% das vendas mundiais de veículos elétricos e 83% de toda a fabricação de baterias de íon-lítio, de acordo com a BloombergNEF.

Agora, quase 30 anos após a descoberta do LFP, os EUA estão se esforçando para construir a sua própria cadeia de abastecimento de baterias, e o pioneiro da linha de montagem moderna está se voltando para a China para aprender a fabricar o motor do século XXI.

É um lembrete nada sutil de que os Estados Unidos aprenderam a lição errada com o A123. Em vez de permitir que uma tecnologia potencialmente inovadora, ou uma jovem empresa tentando comercializar essa tecnologia, viva ou morra pelos caprichos do livre mercado, os EUA poderiam ter se comprometido com um jogo muito mais longo. E, em vez de permitir que a descoberta de uma bateria escapasse por entre seus dedos e caísse nas mãos do que agora é seu maior rival económico e geopolítico, os EUA poderiam ter descoberto como nutrir e proteger uma indústria nascente que inevitavelmente enfrentaria tentativa e erro.

Mesmo que todas as políticas climáticas do presidente Joe Biden tenham sucesso em reviver a indústria manufatureira americana, os EUA estão agora pelo menos uma década atrás da China quando se trata de fabricação de baterias, tanto em termos de tecnologia necessária quanto de capacidade, dizem especialistas do setor.

Este caso ilustra claramente a necessidade de revisitar o argumento da indústria nascente, que havia caído em descrédito nas últimas décadas do século XX com teorias económicas que atribuíam a supremacia, ou seja, a exclusividade, ao mercado na alocação de recursos. Com as novas dinâmicas geopolíticas e geoeconómicas globais, é hoje aceite que a intervenção governamental é necessária para garantir o crescimento de determinados ramos da produção com base nas externalidades positivas que eles podem criar (como no caso da transição climática) e no potencial de vantagem comparativa (também chamada de vantagem comparativa dinâmica) que eles podem ter quando atingirem a escala apropriada.

Por: Editor Económico

Portal de Angola