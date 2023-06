Quatro crianças colombianas que sobreviveram a acidente de avião são resgatadas

Quatro crianças indígenas foram resgatadas com vida nesta sexta-feira nas selvas do sudeste da Colômbia, 39 dias depois que o pequeno avião monomotor em que viajavam caiu, encerrando uma busca por ar, terra e rios, disseram à Reuters duas autoridades de alto escalão das Forças Militares.

Os menores foram resgatados por tropas do Exército na fronteira dos departamentos de Caquetá e Guaviare, perto da área onde o avião Cessna 206, que cobria a rota entre Araracuara e a cidade de San José del Guaviare, caiu.

“Estão vivos, estão vivos, os encontramos”, disse uma fonte militar de alto escalão próxima à operação de resgate, à Reuters.

A aeronave, com sete ocupantes, declarou emergência na manhã de 1º de maio, devido a uma aparente falha no motor.

Os três adultos que estavam no avião, incluindo o piloto, morreram e seus corpos foram encontrados dentro da aeronave, enquanto os quatro menores, de 13, 9 e 4 anos, bem como um bebê de 12 meses, sobreviveram ao impacto.

As informações preliminares das Forças Militares, que coordenaram os esforços de resgate de forma contínua apesar das dificuldades climáticas, indicam que as crianças saíram do avião e começaram a caminhar em busca de ajuda no meio da selva.

Os socorristas, que contaram com o apoio de cães treinados em busca e resgate, encontraram antes da descoberta vestígios de frutas que as crianças comeram para sobreviver, bem como abrigos improvisados feitos de vegetação no meio da selva.

Aeronaves e helicópteros da Força Aérea e do Exército participaram da operação de busca e resgate.

