Ronaldinho Gaúcho e Grémio FC unem-se na formação de atletas no Huambo

Académia do ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho e o Grémio Futebol Clube do município da Caála, província do Huambo, podem abrir, em Julho próximo, uma escola de formação, com o objectivo de ensinar técnicas e proporcionar condicionamento físico a crianças e adolescentes.

Ao confirmar o facto, esta quinta-feira, à ANGOP, o presidente do Grémio Futebol Clube, Daniel Kahemba Kata, disse estarem a decorrer negociações com a academia do ex-jogador brasileiro e campeão mundial Ronaldinho Gaúcho, para assinatura de um acordo para a criação da escola no município da Caála.

Daniel Kata disse que a iniciativa visa dar um contributo no crescimento do futebol angolano, com o surgimento de novos valores que possam projectar, cada vez mais, a imagem do país além fronteira

Adiantou que numa primeira fase o projecto será implementado no Estádio do Recreativo da Caála, com 104 atletas de ambas os sexos, com idades entre os cinco e 17 anos.

Nesta altura, o Grémio FC evolui no Campeonato Provincial de futebol em sub-17, ocupando a segunda posição, 33 pontos.

Para além do futebol, conta com o basquetebol, futsal, andebol e atletismo.