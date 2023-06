Governo argentino diz que swap de dívida local foi “muito bem-sucedida”

Um importante swap de dívida em moeda local da Argentina foi concluído “com muito sucesso”, disse um porta-voz do governo nesta quinta-feira, enquanto o país procura manter as finanças estatais à tona em meio a uma inflação desenfreada de 109% e reservas cambiais cada vez menores.

Parte de um esforço mais amplo para reestruturar as dívidas do governo e evitar a inadimplência, a operação é estimada por analistas em cerca de 10,2 trilhões de pesos (42 bilhões de dólares) em ativos de dívida, com pouco menos da metade em mãos de investidores privados.

“Hoje realizamos o maior swap de dívida pública da história da Argentina no mercado doméstico”, disse Eduardo Setti, secretário de Finanças, no Twitter, acrescentando que isso ajudaria a liquidar os vencimentos do segundo semestre.

A porta-voz do governo Gabriela Cerruti disse que o swap foi “muito bem-sucedido”, embora não tenha divulgado os resultados detalhados.

“Isso liquida completamente a dívida em pesos no segundo semestre”, disse ela, acrescentando que o governo tem a expectativa de que isso ajude as negociações neste mês com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para reformular o programa de empréstimos de 44 bilhões de dólares do país.

O FMI saudou a troca da dívida da Argentina nesta quinta-feira , acrescentando que a operação deve salvaguardar a sustentabilidade da dívida.

Por Nicolás Misculin