OCDE: Melhores perspectivas económicas globais, mas recuperação de baixo crescimento

A economia global começou a melhorar, mas a recuperação será fraca, de acordo com o último Economic Outlook da OCDE . As Perspectivas Económicas projetam uma moderação do crescimento do PIB global de 3,3% em 2022 para 2,7% em 2023, seguido de uma recuperação para 2,9% em 2024.

Os preços mais baixos da energia estão aliviando a pressão sobre os orçamentos domésticos, os negócios e o sentimento do consumidor estão a recuperar, embora a níveis baixos, e a reabertura da China deu um impulso à atividade global.

Prevê-se que a inflação global na OCDE caia de 9,4% em 2022 para 6,6% em 2023 e 4,3% em 2024. A queda da inflação deve-se à aplicação de uma política monetária mais restritiva, preços mais baixos de energia e alimentos e redução de constrangimentos na oferta.

O crescimento do PIB nos Estados Unidos está projetado para ser de 1,6% em 2023, antes de desacelerar para 1,0% em 2024 em resposta a condições monetárias e financeiras apertadas. Na área do euro, a queda da inflação global ajudará a aumentar os rendimentos reais e contribuirá para uma recuperação do crescimento do PIB de 0,9% em 2023 para 1,5% em 2024. Espera-se que a China veja fortes aumentos no crescimento do PIB em 2023 (com 5,4 %) e 2024 (com 5,1%), devido ao levantamento da política zero-COVID do governo.

“Esta recuperação projetada, embora quase inalterada em relação às nossas projeções intermediárias em março, mantém a perspectiva um pouco mais otimista que havia sido prevista e que agora estamos vendo se materializar”, disse o secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann . “Os formuladores de políticas devem reduzir a inflação de forma duradoura para a meta e reduzir o amplo apoio fiscal ao direcionar melhor as medidas fiscais. Enquanto continua a responder aos desafios económicos imediatos, continua sendo importante priorizar as reformas estruturais para aumentar a produtividade, inclusive promovendo a concorrência, revivendo o investimento, aumentando a participação feminina na força de trabalho e aliviando as restrições de oferta, garantindo as transformações verdes e digitais de nossas economias.”

A recuperação continua frágil e os riscos estão inclinados para baixo. A incerteza sobre a evolução da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e seu impacto global continua sendo uma preocupação fundamental. Algumas das condições favoráveis que ajudaram a reduzir a demanda de energia este ano, como um inverno ameno na Europa, podem não se repetir no ano que vem.

A persistência da inflação é outro risco negativo importante. O núcleo da inflação está se mostrando rígido, devido aos fortes aumentos de preços de serviços e maiores lucros em alguns setores. O impacto das taxas de juro mais elevadas é cada vez mais sentido na economia e a política monetária restritiva, embora necessária, corre o risco de expor ainda mais as vulnerabilidades financeiras, em particular nos países com dívida elevada.

Neste contexto, o Outlook apresenta uma série de recomendações de política, sublinhando que a necessidade de reduzir a inflação, ajustar a política orçamental e promover o crescimento sustentável implica desafios significativos para os decisores políticos.

A política monetária deve permanecer restritiva até que haja sinais claros de redução duradoura das pressões inflacionárias subjacentes. O apoio fiscal, que desempenhou um papel vital em ajudar a economia global durante a pandemia e a guerra na Ucrânia, deve ser reduzido, tornando-se mais direcionado e calibrado para as necessidades futuras. O amplo apoio relacionado à energia deve ser retirado à medida que os preços da energia caem e os salários mínimos e benefícios sociais estão sendo aumentados para levar em conta a inflação passada em muitos países.

“A política fiscal deve priorizar os investimentos públicos que aumentam a produtividade, incluindo aqueles que impulsionam a transição verde e aumentam a oferta e as habilidades de mão de obra”, disse a economista-chefe da OCDE, Clare Lombardelli . “Esforços renovados de reforma para reduzir as restrições nos mercados de trabalho e produtos e para reativar o investimento privado e o crescimento da produtividade melhorariam os padrões de vida sustentáveis e fortaleceriam a recuperação das atuais perspectivas de baixo crescimento.”