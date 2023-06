João Lourenço recebe El-Sisi no Palácio Presidencial

O Presidente do Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, encontra-se no Palácio Presidencial, em Luanda, para abordar com o homólogo angolano, João Lourenço, questões de interesse político e sócio-económico dos respectivos países.

À sua chegada, nesta manhã de quarta-feira, o Presidente egípcio recebeu cumprimentos de boas-vindas do Estadista angolano, na parte exterior do palácio, cumpriu procedimentos protocolares, antes do encontro privado entre ambos.

Do programa de vista a que a ANGOP teve acesso consta a assinatura de acordos de cooperação entre ambos os governos, ao que se seguirão declarações à imprensa dos dois Chefes de Estado.

Abdel Fattah El-Sisi, que se encontra em Luanda desde a noite de segunda-feira, deixa Angola ao meio da tarde de hoje, no quadro de um périplo que inclui Moçambique e Zâmbia.

As relações político-diplomáticas entre ambos os países foram formalizadas a 26 de Março de 1987, por via da assinatura, em Luanda, do Acordo Geral de Cooperação Económica, Científica e Técnica. AFL/AL/ADR