Concerto musical traz a Angola rapper portuguesa

A rapper portuguesa Nenny será o destaque do concerto musical intitulado “Smirnoff Unplugged”, que vai, sexta-feira, juntar também artistas angolanas como Eva RapDiva, Tio Edson, DJ Cleo e Verigal.

Uma nota enviada, esta quarta-feira, à ANGOP, indica que a Smirnoff está a apostar nesta área para incentivar a indústria cultural e artística.

Azarias Muecalia, embaixador da Smirnoff Angola, informou que o evento, que vai na sua segunda edição, terá lugar no Club S.

Disse que a organização está empenhada em apresentar um espectáculo memorável, onde o estilo intimista deverá dominar, trazendo para o palco algo único e especial dos artistas.

Segundo a fonte, no pós-pandemia, a indústria angolana de eventos recuperou significativamente, com um crescimento superior a 63% no último ano.

Fazendo referência ao site Statista, informa que a receita no mercado angolano de eventos musicais deverá atingir os 6,34 milhões de dólares em 2023 e com uma taxa de crescimento anual global de 14,8%, um volume de mercado projectado de 11,02 milhões de dólares até 2027.

As projecções para o mercado de streaming de música, por sua vez, mostram uma receita de US$ 10,47 milhões este ano, com um volume de mercado projectado de US$ 15,32 milhões até 2027. VS/ART