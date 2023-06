Morreu “The Girl From Ipanema”: Astrud Gilberto tinha 83 anos

Óbito foi confirmado por colaboradores e familiares próximos da artista brasileira, ícone da bossa Nova. Recorde aqui a voz que nos deixou esta semana.

Morreu Astrud Gilberto, a voz da versão anglófona da “Garota de Ipanema”. A cantora, compositora e ícone da Bossa Nova tinha 83 anos e o óbito, ocorrido na segunda-feira, foi confirmado hoje por Paul Ricci, colaborador próximo da artiosta, e pela neta Sofia Gilberto.

Asrtrud Evangelina Weinert nasceu em Salvador, no Brasil, em 1940, filha de pai alemão e mãe brasileira. Mudou-se ainda em criança para o Rio de Janeiro, com a família, e desde cedo manifestou interesse pela música.

Viria a casar-se com João Gilberto, de quem recebeu o apelido com que se tornou famosa, tendo atuado ao lado também de outras estrelas como Elza Soares.

Viveu em Nova Iorque na década de 60 do século XX, onde participou no álbum “Getz/Gilberto”, uma obra do marido com o saxofonista Stan Getz, com arranjos de outra lenda da bossa Nova, Tom Jobim, e que conquistou os Grammys de álbum e gravação do ano. Deste disco saiu a versão “The Girl From Ipanema”.

Pouco depois desse disco, Astrud e João Gilberto separaram-se e a artista prosseguiu a carreira internacional, mantendo o apelido de casada. Em 2002, foi indicada para o “International Latin Music Hall of Fame”.

Por Francisco Marques