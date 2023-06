Explosão destrói barragem de Nova Kakhovka na Ucrânia

Infraestrutura foi construída na era soviética. Moscovo e Kiev trocam acusações sobre a responsabilidade deste ataque.

Uma vasta barragem da era soviética no sul da Ucrânia controlada pela Rússia explodiu provocando uma inundação na zona de guerra, de acordo com as forças ucranianas e russas. A explosão em Nova Kahovka ocorreu já esta terça-feira.

Ainda não são conhecidos os responsáveis por este incidente, mas ambas as partes culpam-se mutuamente pela destruição da barragem.

Vídeos não verificados, que estão a circular nas redes sociais, mostram uma série de explosões intensas à volta a barragem de Kakhovka. Outros vídeos mostram a água a inundar a zona.

A barragem, com 30 metros de altura e 3,2 km de comprimento, foi construída em 1956 no rio Dnipro como parte da central hidroeléctrica de Kakhovka.

Possui um reservatório de 18 km3 que também fornece água à península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e à central nuclear de Zaporíjia, que também está sob controlo russo.