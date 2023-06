Angola e Egipto intensificam cooperação

A visita do Presidente egípcio, Abdel Fattah El-Sisi, a Angola, que, na noite desta terça-feira (6), chegou a Luanda, deverá ter como notas principais dinamizar as relações entre os dois países e o reforço da cooperação bilateral.

De acordo com informações a que a ANGOP teve acesso, no decurso da visita os dois Estadistas deverão trocar impressões sobre os desenvolvimentos políticos e sócio-económicos nos respectivos países, bem como relativas a assuntos de carácter regional e continental de interesse comum.

No quadro da parceria entre ambos os países, Angola considera indispensável reforçar, ampliar e consolidar a cooperação bilateral nos domínios Político-diplomático, Defesa, Segurança, Ordem Pública, Terrorismo, Desportos, Economia, Saúde, Educação Petróleo e Gás.

A ANGOP soube que é de igual modo do interesse de Angola a realização, em Luanda, da Primeira Reunião da Comissão Bilateral entre os dois países, em data a acordar.

Quanto aos instrumentos jurídicos, estão em vista a assinatura do Memorando de Entendimento sobre a Cooperação em Matéria de Segurança e Ordem Pública e o acordo no domínio dos transportes.

Está, igualmente, previsto a assinatura do memorando de entendimento no domínio da gestão e desenvolvimento das águas subterrâneas.

Cooperação Angola-Egipto

As relações de cooperação político-diplomáticas entre ambos os países foram formalizadas a 26 de Março de 1987, por via da assinatura, em Luanda, do Acordo Geral de Cooperação Económica, Científica e Técnica.

De acordo com informações obtidas pela ANGOP, existe grande interesse de Angola e do Egipto em incrementar a cooperação em domínios como Economia, Comércio e Indústria, Educação, Ensino Superior e Formação Técnico-profissional, Energia e Águas, Banca e Finanças, Agricultura e Pescas.

Os dois países estão engajados, também, na preparação da primeira sessão de Comissão Bilateral, que deverá avaliar a cooperação e estabelecer o processo de implementação dos instrumentos jurídicos em vigor.

A reunião Comissão Bilateral permitirá identificar novas áreas de cooperação, tendo em conta as potencialidades de Angola e do Egipto.

As empresas egípcias foram das primeiras que prestar “um importante apoio” ao Programa do Executivo angolano de combate à Covid-19, tendo fornecido diversos equipamentos de biossegurança, consumíveis hospitalares e um valor de duzentos (200) milhões de kwanzas.

O Egipto está localizado na região norte do continente africano, faz fronteiras com o Sudão ao Sul, a Líbia ao Oeste, o mar Mediterrâneo ao Norte e o Mar Vermelho ao Leste.

O Canal de Suez, construído em 1869, liga o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho através de uma via navegável ao nível do mar com uma população de 100.9 milhões de habitantes e uma extensão territorial de 1.001.450 quilómetros quadrados.

Presidente Abdel Fattah El-Sisi

Abdel Fattah Saeed El-Sisi é o actual Presidente do Egpito desde 2014. É chefe das Forças Armadas e o ministro da Defesa do país, desde Agosto de 2012.

Nascido a 19 de Novembro de 1954, em Al-Jamaliyah, Abdel Fattah El-Sisi já exerceu as funções de Presidente da União Africana (2019–2020). FMA/AL/ADR