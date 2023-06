Presidente da AN participa em cimeira na Bélgica

A presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, deslocou-se, esta segunda-feira, à Bruxelas (Bélgica), para participar de 7 a 8 deste mês na Cimeira Anual da “Women Political Leader” (WPL).

Em declarações à imprensa no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, Carolina Cerqueira disse que, em Angola, a representatividade das mulheres nos órgãos de tomada de decisão, a nível do Estado, dos sectores público e privado e no activismo social, são “encorajadoras” e serão divulgados no encontro.

A líder parlamentar afirmou que esta cimeira é bastante importante, porque permitirá trocar experiências, partilhar opiniões e aprovar metas para enfrentar os desafios que surgem na conjuntura mundial.

A presidente da Assembleia Nacional explicou que serão debatidas questões relacionadas com o papel da mulher na tomada de decisão, na igualdade de género e o empenho que as mulheres líderes e políticas devem ter para a melhoria da qualidade de vida das populações e sociedade em que estão inseridas.

Carolina Cerqueira considerou que o fórum poderá igualmente impulsionar e encorajar a renovação de políticas públicas que possam promovam mais desenvolvimento no país.

A responsável adiantou que aproveitará a oportunidade para, na sua comunicação, falar de paz e da criança angolana, bem como da contribuição da mulher, sobretudo a parlamentar, para o crescimento de Angola.

O fórum, que celebra 10 anos de existência, vai reunir, no Parlamento belga e no Parlamento Europeu, é um espaço de partilha de experiências entre mulheres líderes de todo o mundo e de análise aos avanços e desafios no sentido de reforçar a equidade, a participação e as oportunidades no feminino a nível global.

Trata-se de uma entidade que pretende contribuir para aumentar o número e a influência das mulheres em cargos de liderança política.

A WPL funciona como uma rede global de mulheres líderes políticas a nível nacional, incluindo o Parlamento Europeu, que conta actualmente com cerca de 9.000 membros.

Com sede em Reiquiavique, na Islândia, foi fundada em 2003, por Silvana Koch-Mehrin, ex-vice-presidente do Parlamento Europeu (2009-2011) e deputada ao Parlamento Europeu (2004-2014).

Actualmente, de acordo com a União Interparlamentar, quase 80% dos assentos parlamentares são ocupados por homens. No total, em todo o mundo, cerca de 9.000 mulheres são membros dos parlamentos nacionais.

A delegação angolana integra a segunda vice-presidente da AN, deputada Arleth Chimbinda, da UNITA, e a deputada Antonieta Baptista, do MPLA.SL/MDS/VM