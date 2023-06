Portugal anuncia nova linha de crédito para Angola

O Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, anunciou, esta segunda-feira, em Luanda, a abertura de uma linha de crédito para Angola, avaliada em 500 milhões de euros.

De acordo com o Chefe de Governo português, aos 500 milhões de euros, sob a forma de empréstimos, acresce-se o saldo ainda existente de 250 milhões do Programa Estratégico de Cooperação (PEC) anterior.

Durante as conversações oficiais, no quadro da visita de dois a Angola, António Costa afirmou que o novo PEC continuará a privilegiar as áreas tradicionais da cooperação portuguesa, priorizando a diversificação económica.

Na sua intervenção, destacou o alargamento da linha de crédito de 1.500 milhões de euros para dois mil milhões de euros, como “um instrumento importante para o desenvolvimento de Angola, mas também para a actividade das empresas portuguesas neste país”.

Sublinhou que o novo Programa Estratégico de Cooperação 2023/2027 (PEC) estará associado a um envelope financeiro robusto para os próximos cinco anos.

O governante português considerou a relação com Angola “sólida” e enalteceu a abordagem construtiva do Governo angolano no pagamento da dívida às empresas do seu país.

No entender de António Costa, desde 2018 foram dados “passos muito importantes (…) para que as empresas portuguesas possam continuar a contribuir para a diversificação da economia angolana”.

Assegurou que as empresas lusas estão "aptas" para investir em novas áreas da economia angolana, como o agro-alimentar, energias renováveis, economia azul, pescas, turismo e outras que Angola define como prioritárias".