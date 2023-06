António Costa chega segunda-feira a Angola

O Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, inicia segunda-feira uma visita oficial de dois dias a Angola, durante a qual serão assinados vários acordos de cooperação bilateral.

Entre os acordos destacam-se um novo programa de cooperação estratégica e um reforço da linha de crédito.

António Costa encabeça uma delegação ministerial portuguesa que se reunirá com os homólogos angolanos para reforçar e definir novas áreas de cooperação.

No quadro da visita, o Primeiro-Ministro de Portugal manterá, na segunda-feira, um encontro em privado com o Presidente da República, João Lourenço, no Palácio da Cidade Alta.

Também no Palácio Presidencial, as duas entidades deverão testemunhar as conversações oficiais entre delegações dos dois países.

Para o período da tarde de segunda-feira, a agenda do chefe do Governo português tem prevista uma deslocação à Zona Económica Especial, em Viana, a que se seguirá uma recepção a empresários portugueses.

Para terça-feira, António Costa tem previstas visitas ao Banco Caixa Angola, à Fortaleza de São Francisco do Penedo, bem como à Escola Portuguesa de Luanda.

As Repúblicas de Angola e de Portugal estabeleceram relações diplomáticas a 9 de Março de 1976.

Expectativas

Espera-se que a visita sirva para avaliar o estado da cooperação bilateral, perspectivar a sua expansão e fazer uma abordagem da situação política, económica e social dos dois países.

A visita de António Costa a Angola também deverá servir para avaliar os mecanismos de cooperação bilateral existente, entre os quais, o Programa Estratégico de Cooperação 2023/2027.

O documento constitui a base de referência para a cooperação entre Angola e Portugal.

Destaque também para a assinatura, no dia 27 de Outubro de 2003, da Convenção sobre Segurança Social e o Protocolo de Facilitação de Vistos.

O protocolo visa contribuir para o desenvolvimento das actividades empresariais, o crescimento do investimento, bem como o intercâmbio nos domínios da Educação, Cultura, Desporto e Ciência e Tecnologia.

De igual modo, merece referência o Memorando de Entendimento entre os Governos de Angola e Portugal sobre Consultas Políticas, tal como o Acordo sobre Promoção e Protecção Recíproca de Investimentos (APPRI), de 22 de Fevereiro de 2008.

Relações económicas

Em Angola existe uma forte presença de empresas portuguesas a operar em sectores como da construção e banca.

Portugal é igualmente um importante exportador de produtos alimentares e bebidas para Angola.

Quanto a Angola, é o principal investidor africano em Portugal com actividades que vão desde a energia, telecomunicações e banca.

Tendo em conta o seu dinamismo, as relações bilaterais são consideradas positivas e têm vindo a crescer ao longo dos anos.

Existem cerca de nove mil empresas portuguesas a exportar para Angola, não obstante as trocas comerciais entre os dois países nos últimos anos decaíram significativamente, face à dificuldade no acesso às divisas e a situação de pandemia da COVID-19 que o mundo viveu em 2020, na fase mais acentuada dos vírus.

Nos últimos três (3) anos, as exportações de bens de Angola para Portugal representaram um total de 1 222 188 726 milhões de dólares norte-americanos (USD) e 4 581 426 021 milhões USD em importações.

A cifra corresponde a um saldo negativo da balança comercial de cerca de USD 3 359 237 296 milhões. SC/AL/ADR