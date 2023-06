Acordo da OPEP: Petróleo aumenta mais de US $ 2 por barril depois que a Arábia Saudita anunciou corte na produção.

Os preços do petróleo subiram mais de US$ 2 o barril no início do mercado asiático nesta segunda-feira, horas depois que a Arábia Saudita, maior exportador mundial, prometeu cortar a produção em mais 1 milhão de barris por dia a partir de julho.

Os contratos futuros de petróleo Brent estavam a US$ 78,42 o barril, alta de US$ 2,29, ou 3%, às 22h19 GMT, depois de atingir a alta da sessão de US$ 78,73 o barril.

O petróleo US West Texas Intermediate subiu US$ 2,27 o barril, alta de 3,2%, ou US$ 74,01 o barril, depois de atingir uma alta de US$ 75,06 o barril.

A produção da Arábia Saudita cairia para 9 milhões de barris por dia (bpd) em julho, de cerca de 10 milhões de bpd em maio, a maior redução em anos, disse o ministério da energia da Arabia Saudita num comunicado.

O corte voluntário prometido pela Arábia Saudita está no topo de um acordo mais amplo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, incluindo a Rússia, para limitar a oferta até 2024, enquanto o grupo busca aumentar os preços do petróleo.

A OPEP+ extrai cerca de 40% do petróleo mundial e tem cortes de 3,66 milhões de bpd, o equivalente a 3,6% da demanda global.

A mudança da Arábia Saudita provavelmente será uma surpresa, considerando que a redução da produção decidida em Abril 2023 só entrou em vigor por em Maio.

O mercado de petróleo agora parece que ficará ainda mais apertado na segunda metade do ano.

No entanto, muitas dessas reduções não serão reais, pois o grupo baixou as metas para a Rússia, Nigéria e Angola para alinhá-las com os atuais níveis reais de produção.

Por outro lado, os Emirados Árabes Unidos foram autorizados a aumentar as metas de produção em cerca de 0,2 milhão de bpd para 3,22 milhões de bpd.

Os Emirados Árabes Unidos foram autorizados a expandir a produção, às custas dos países africanos, que tiveram suas quotas não utilizadas reduzidas sob o novo acordo.