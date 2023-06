Tensões na OPEP: Países africanos pressionados a reduzir quotas. Angola seria afetada.

Os principais países da OPEP + expressaram confiança de que chegariam a um acordo de produção hoje, 4 de junho, apesar de um conflito de última hora com membros africanos que ameaçaram boicotar o encontro. Anunciou a agência de notícias Bloomberg.

Os ministros realizaram reuniões paralelas e se deslocaram entre os hotéis de Viena até tarde da noite de sábado, buscando amenizar as diferenças remanescentes. Os Emirados Árabes Unidos estão a pressionar por uma mudança na forma como os seus cortes de produção são medidos, de acordo com os delegados. Mas o ganho dos Emirados Árabes Unidos viria às custas dos países africanos solicitados a abrir mão de parte de sua quota não utilizada.

Os ministros africanos se reuniram com o ministro da Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, no sábado, e a pressão aumentou sobre eles para ceder. Os principais membros da OPEP+ estão confiantes de que persuadirão os membros africanos a abandonar a sua oposição ao acordo proposto, disse um delegado. Os ministros africanos devem se reunir novamente esta manhã de domingo antes do evento principal, disse um delegado.

Apenas dois meses depois que a OPEP+ decidiu um corte surpresa, uma redução adicional está sendo discutida, embora não seja um acordo fechado, disseram os delegados. Dados econômicos fracos da China e temores de recessão estão pesando sobre os preços do petróleo, que caíram 11% em maio.

Angola e Nigéria entre os países mais afectados

Os membros africanos do grupo OPEP+ estão sendo pressionados a desistir de porções não utilizadas de suas metas de produção, a fim de redistribuí-las aos Emirados Árabes Unidos, que há muito pressionam por uma linha de base mais alta para a sua própria produção. Os Emiratos contam com o apoio da Arabia Saudita.

Quatro dos cinco membros da OPEP da África Ocidental não conseguem cumprir as suas metas de produção, com sua produção combinada em maio mais de 800.000 barris por dia abaixo do volume que eles podem bombear. Angola e Nigéria, em particular, têm lutado para atingir as suas metas de produção quase desde que foram introduzidas, há três anos.

Mas mesmo que não possam utilizar plenamente as suas quotas de produção, as nações africanas podem não estar dispostas a abrir mão delas. Várias delas buscam novos investimentos para aumentar a produção nos próximos anos e nenhuma vai querer abrir mão do direito de usar essa nova capacidade quando entrar em operação. Os sauditas precisarão encontrar uma maneira de encorajar os países da África Ocidental da OPEP a jogar bola.

Tensões com a Rússia

No pano de fundo desta reunião está também uma questão sobre a produção russa.

Não há sinal do corte prometido pela Rússia de 500.000 barris por dia nas exportações do país – e isso é o que importa para o mercado global. A Rússia continua a exportar grandes quantidades de petróleo acima do prometido em direção aos países asiáticos, nomeadamente a China e a India, para fazer face às sanções impostas pelos países europeus e os Estados Unidos.

Três meses depois, os embarques de petróleo nas quatro semanas até 28 de maio foram mais de 1,4 milhão de barris por dia a mais do que no final do ano passado e 270.000 barris por dia acima de fevereiro, o mês base para a redução prometida.

OPEP+ deverá tomar uma decisão ainda hoje sobre os níveis de produção e as novas quotas (artigo em actualização).