Tendências recentes na emissão de títulos financeiros sustentáveis

Os títulos financeiros sustentáveis referem-se a uma categoria emergente de instrumentos financeiros que têm atraído a atenção dos investidores. Esses títulos podem ser categorizados em três tipos principais.

Em primeiro lugar, com base na aplicação dos recursos, que inclui títulos verdes, sociais, de sustentabilidade, ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) e de transição. Esses instrumentos são explicitamente designados para projetos que fornecem resultados ambientais e/ou sociais positivos.

Em segundo lugar, com base nos principais indicadores de desempenho (KPI), conhecidos como títulos vinculados à sustentabilidade, que vinculam o desempenho financeiro a metas de sustentabilidade pré-determinadas, embora a documentação contractual não seja vinculativa.

Por fim, há títulos não rotulados, considerados compatíveis com ESG com base na opinião de terceiros. Embora sejam mais comuns entre emissores corporativos, alguns casos soberanos também podem existir.

Os títulos sustentáveis ganharam espaço no mercado de títulos do governo nos últimos anos devido à demanda e oferta robustas do mercado.

Do lado da demanda, o número de investidores comprometidos com o investimento responsável e com a integração de fatores ambientais e sociais em suas decisões e processos de investimento está aumentando rapidamente (por exemplo, o Norwegian Global Fund, o ATP Pension Fund da Dinamarca, o Swedish National Pension Fund e o California State Teachers ‘ Sistema de Aposentadoria) que, por sua vez, apoia investimentos de carteira em títulos sustentáveis.

Do lado da oferta, o dinamismo crescente das emissões manteve-se entre 2016 e 2021, com um aumento de mais de dez vezes dos montantes brutos neste período. A tendência se acelerou após a pandemia do COVID-19, devido ao aumento repentino das necessidades de empréstimos provocadas pela pandemia,(OCDE, 2022[1]) . Assim, o valor da emissão atingiu níveis recordes em 2021, em torno de US$ 129 bilhões.

Depois de aumentar com uma taxa de crescimento de 115% de 2020 a 2021, o valor da emissão caiu 18% para US$ 106 bilhões em 2022.

Refira-se que a diminuição da emissão sustentável soberana foi mais acentuada nas economias emergentes e em desenvolvimento (EMDE), que emitiram menos 26% em 2022 do que em 2021, face a 14% nas economias avançadas.

Os primeiros quatro meses de 2023 marcaram uma alta histórica no valor emitido

Nos primeiros quatro meses de 2023, o mercado de obrigações soberanas sustentáveis assistiu à entrada de vários novos participantes. Israel emitiu US$ 2 bilhões em títulos verdes de 10 anos por meio de uma oferta internacional em 25 de janeiro. A Índia introduziu seu primeiro título soberano verde de 10 anos em janeiro, no valor de INR 80 bilhões (USD 1 bilhão), e seguiu com uma segunda emissão do mesmo valor em fevereiro devido à resposta positiva. Em março de 2023, a Eslovênia fez sua primeira emissão no valor de US$ 1,25 bilhão. Além disso, Turquia e Chipre emitiram títulos soberanos sustentáveis de 7 e 10 anos avaliados em US$ 2,5 bilhões e US$ 1,1 bilhão, respectivamente.

De janeiro a 26 de abril de 2023, os governos emitiram títulos sustentáveis no valor de aproximadamente US$ 60 bilhões – valor superior à emissão no mesmo período nos últimos seis anos. Esse número é quase o triplo de 2022 e 60% maior do que o recorde anterior estabelecido em 2021. Prevê-se que o ímpeto da emissão sustentável de títulos continue nos próximos anos, abrangendo países membros da OCDE e várias economias de mercado emergentes. Os potenciais emissores estreantes nos próximos 12 meses incluem a Grécia e a Islândia entre os membros da OCDE, e o Brasil e os Emirados Árabes Unidos entre os EMDEs.

Os países desenvolvidos emitiram predominantemente títulos verdes, enquanto os países emergentes e em desenvolvimento também se concentram em títulos sociais e de sustentabilidade

Os títulos verdes continuam a ser a principal escolha para rotulagem nos mercados de títulos soberanos sustentáveis e espera-se que continuem sendo o novo produto emitido com mais frequência nos próximos anos. Desde 2016, os títulos verdes representaram mais de 75% de todos os instrumentos soberanos sustentáveis, embora essa participação tenha diminuído ao longo do tempo. Olhando para o futuro, de acordo com a Pesquisa da OCDE de 2022 sobre Dívida Comercial e Empréstimos do Governo Central, embora os países da OCDE estejam planeando emitir mais títulos verdes em comparação com títulos de sustentabilidade, sociais e vinculados à sustentabilidade, a parcela de países que planeia emitir títulos de sustentabilidade e sociais está crescendo mais rápido.

Além disso, títulos de transição, cujos recursos são utilizados em setores altamente poluentes, como petróleo e gás, aço, aviação e navegação, ou os chamados projetos “marrons” que visam reduzir o impacto ou as emissões ambientais, têm sido considerados por alguns emissores soberanos, incluindo Canadá e Japão.

Enquanto os títulos verdes exigem que projetos benéficos para o clima e outros projetos ambientais sejam identificados para financiamento ou refinanciamento, os títulos de transição se concentram no uso de categorias de receita que ajudam os governos a progredir em direção às suas metas de descarbonização, apoiando assim a transição dos países de marrom para “menos marrom” ou “ mais verde”.

Por exemplo, o Ministério das Finanças do Japão anunciou o seu plano de emitir ‘GX Economy Transition Bonds’ em 2023. No entanto, este instrumento de dívida ainda não se tornou comum no financiamento sustentável devido à falta de critérios amplamente aceites para projetos de transição elegíveis. Semelhante a outros títulos sustentáveis, é importante estabelecer transparência e critérios claros para ajudar emissores e investidores a navegar nesse mercado complexo.

Enquanto os países desenvolvidos são mais propensos a emitir títulos verdes quase exclusivamente, os EMDEs são mais propensos a emitir títulos sociais, de sustentabilidade e vinculados à sustentabilidade. Dos 50 emissores de títulos rotulados até 2022, 23 países emitem exclusivamente títulos sociais e sustentáveis, enquanto apenas 19 emitem exclusivamente títulos verdes. No entanto, dos oito países que emitiram mais de US$ 10 bilhões desde 2016, sete emitiram exclusivamente títulos verdes, incluindo Bélgica, França, Alemanha, Hong Kong, Holanda, Itália e Reino Unido, contribuindo para o domínio dos títulos verdes no mercado soberano sustentável global.