UE: Energia solar bate o carvão pela primeira vez

A transição da União Europeia para a energia limpa marcou um marco em maio, quando os painéis solares geraram mais eletricidade do que todas as usinas de carvão do bloco pela primeira vez – e isso antes do sol de verão aumentar ainda mais a produção. Anunciou a Bloomberg.

Embora a expansão da geração solar seja um bom presságio para os esforços para substituir os combustíveis fósseis, o avanço também expôs falhas no sistema de energia. Os preços da energia ficaram negativos durante alguns dos dias mais ensolarados de maio, enquanto os operadores da rede lutavam para lidar com o aumento, devido a constrangimentos na transmissão e distribuição da energia solar.

“Este verão será algo que teremos que olhar como se fosse um cartão-postal do futuro”, disse Kesavarthiniy Savarimuthu, analista da BloombergNEF. “A maior mensagem será: não estamos prontos.”

Embora a energia solar tenha sido uma solução rápida e fácil para responder à crise de energia do ano passado, desencadeada pelas medidas da Rússia para reduzir o fornecimento de gás natural, a desvantagem é que a tecnologia é melhor nos meses ensolarados, quando a demanda costuma ser menor. Os sistemas para armazenar essa energia em baterias ou criando hidrogênio verde não estão avançados o suficiente para permitir que o sol do verão mantenha as luzes acesas à noite ou ajude a aquecer as casas no inverno.

Em nenhum lugar o boom solar – e os riscos de ajuste – é mais claro do que na Holanda. Existem mais de 100 megawatts de painéis solares para cada 100.000 residentes holandeses, o dobro da implantação da ensolarada Espanha e mais do que o triplo da taxa na China – de longe o líder global em capacidade solar total.

A reivindicação da Holanda à rede solar mais densa da Terra se deve em grande parte ao apoio governamental de longa data. O programa recompensa as famílias pela instalação de painéis solares, com cada watt de eletricidade compensando as contas de energia, independentemente de o uso corresponder às partes mais ensolaradas do dia.

Em toda a Europa, as pessoas estão seguindo o exemplo holandês. Desde o início da invasão russa da Ucrânia, as instalações de painéis solares na UE aceleraram. Em maio, a produção aumentou 10% em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de 27 terawatts-hora.

Em contraste com a energia eólica, hidrelétrica ou geotérmica, a energia solar tem a principal vantagem de ser rápida de instalar. Basta um incentivo para que proprietários ou empresas imobiliárias transformem telhados em miniparques de energia. Mas as redes elétricas foram montadas em torno de geradores maciços que poderiam trabalhar em conjunto com os operadores da rede para manter as redes equilibradas. Um sistema mais distribuído é mais difícil de gerenciar e será testado seriamente neste verão.

Embora a produção recorde de energia solar e eólica tenha ajudado a eliminar as usinas de carvão e gás a uma taxa impressionante este ano, a UE ainda tem um longo caminho a percorrer para atingir sua meta de emissões líquidas zero até 2050. A Alemanha está sob ainda mais pressão, com o maior mercado de energia da Europa almeja uma rede descarbonizada até 2035. Chegar lá exigirá não apenas uma expansão massiva de energia limpa, mas também mudanças que alinhem melhor o consumo com a geração.

Já há sinais de um descompasso entre oferta e demanda. No fim de semana passado, os preços da eletricidade ficaram negativos às vezes, com a produção solar atingindo um recorde na Alemanha, o maior produtor da Europa. Preços negativos não são inéditos e geralmente estão ligados à forte geração eólica à noite ou nos fins de semana, quando a demanda é fraca.

Quando há um pico de energia, os fornecedores precisam pagar aos consumidores para usar a eletricidade. Isso não significa que 100% da energia vem de fontes renováveis. Algumas usinas convencionais não podem ser ligadas e desligadas com flexibilidade ou precisam funcionar para manter a estabilidade da rede.

As crescentes oscilações de preços e taxas baixas ou negativas persistentes durante os períodos de pico de produção de energia renovável podem colocar em risco mais investimentos, de acordo com Axel Thiemann, diretor executivo da Sonnedix, uma das maiores desenvolvedoras de energia solar da Europa.

Lidar melhor com o fluxo e refluxo da geração renovável exigirá um novo tipo de flexibilidade no sistema de energia, o que não era necessário quando toda a eletricidade vinha de algumas usinas nucleares e de combustível fóssil gigantes que podiam ser ligadas ou desligadas dependendo da demanda .

Existem várias formas de adaptação. As baterias conectadas à rede podem usar energia durante as partes mais ensolaradas ou ventosas do dia para vender quando as energias renováveis não estiverem produzindo tanto. Os consumidores também podem ser incentivados a usar energia durante os horários de pico de produção. Isso pode ser particularmente importante à medida que mais veículos elétricos chegam às estradas e as famílias mudam de caldeiras tradicionais para bombas de calor.