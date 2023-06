EUA dizem que não há necessidade de mais armas nucleares para deter Rússia e China

Os Estados Unidos não precisam de mais armas nucleares para deter as forças combinadas da Rússia e da China por conta de suas capacidades militares avançadas, disse o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, nesta sexta-feira.

Sullivan também disse que Washington respeitará os limites de armas nucleares estratégicas estabelecidos no novo tratado START, de 2010, até o vencimento do pacto em 2026, desde que a Rússia faça o mesmo, e que está ansioso por negociações de controle de armas com Moscou e Pequim.

Seu discurso ao grupo de defesa da Associação de Controle de Armas representou a mais recente abertura dos EUA a seus principais rivais geopolíticos para ajudar a reparar o que ele chamou de “grandes rachaduras” no sistema global das últimas décadas projetado para evitar a guerra nuclear.

Até agora, Moscou e Pequim rejeitaram essas propostas.

A China, que está em um impasse tenso com os Estados Unidos sobre Taiwan enquanto expande seu arsenal nuclear, se recusou a se envolver em um diálogo de redução de risco de conflito com Washington, e esta semana recusou negociações entre seus ministros da Defesa.

O Pentágono diz que a China provavelmente triplicará seu arsenal nuclear para 1.500 ogivas até 2035.

A Rússia, que ameaçou usar armas nucleares em sua guerra contra a Ucrânia, disse em fevereiro que estava suspendendo a participação no novo START, uma medida denunciada por Washington como “irresponsável e ilegal”.

Na quinta-feira, os Estados Unidos encerraram as notificações exigidas pelo pacto interrompido pela Rússia no início deste ano.

O último acordo de controle de armas estratégicas EUA-Rússia, o Novo START, limitou o número de ogivas nucleares estratégicas que as partes podem implantar em 1.550. Ele também limita o número de mísseis e bombardeiros terrestres e submarinos, usados para lançar os mísseis, a 700.

Sullivan observou que, durante anos, as nações rivais se afastariam de outras questões contenciosas de negociações de “estabilidade estratégica” para reduzir os riscos de confronto nuclear.

Os Estados Unidos estão buscando “novas estratégias” para lidar com a nova era, disse ele, incluindo a modernização de suas forças nucleares e o desenvolvimento de armas convencionais de ponta, como mísseis hipersônicos, “que sustentarão nossas forças armadas por décadas”.

Com a expansão do arsenal nuclear da China, os Estados Unidos pela primeira vez podem ter de enfrentar dois grandes rivais com armas nucleares, quando antes enfrentavam apenas a Rússia.

Mas ele disse que as capacidades militares avançadas dos EUA e alianças fortalecidas podem impedir o conflito com ambos.

“Os Estados Unidos não precisam aumentar nossas forças nucleares para superar o total combinado de nossos concorrentes para detê-los com sucesso”, disse Sullivan.

