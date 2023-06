Oscilação dos preços de matérias-primas faz temer recessão económica

Os mercados de commodities estão oscilando com uma queda nos indicadores do petróleo ao cobre, à medida que as maiores economias do mundo mostram dados industriais fracos e os temores de recessão se espalham pelos mercados. Anunciou a agência Bloomberg.

O petróleo em Londres caiu 12% nos últimos dois meses e o cobre cerca de 7%. Outro metal, o zinco, amplamente utilizado na indústria, está a dar sinais que muito pior pode estar por vir.

O zinco, usado na galvanização do aço e na fundição de metais em diversas indústrias, é um bom substituto para os setores de automóvel e de construção, principalmente na China. Os preços caíram 20% desde o início de abril. Além de uma queda induzida pela pandemia em 2020, está perto do nível mais baixo desde 2016.

O Goldman Sachs Group Inc. mudou recentemente para uma visão pessimista sobre o zinco – agora prevendo um excesso de oferta este ano em relação a um déficit anterior. O banco vê um superávit histórico de 659.000 toneladas em 2025.

A contração no setor manufatureiro da China no mês passado está aumentando a preocupação de que um relançamento da economia pós-Covid tenha perdido força. Isso manteria o consumo de metais industriais baixo, eliminando uma importante fonte de otimismo para os investidores sobre uma recuperação no final deste ano.

A demanda por metais também diminuiu no Ocidente, com o Goldman Sachs estimando uma queda de 5% no primeiro trimestre em comparação com o ano anterior.

Os prémios do mercado físico que os compradores pagam para receber lingotes de zinco refinados em suas fábricas ainda são altos, em parte porque os custos crescentes de energia causaram o fechamento de fundições no ano passado e os estoques disponíveis caíram para níveis muito baixos. Mas uma entrega importante nos armazéns da London Metal Exchange (LME) esta semana sugere que isso também pode diminuir em breve.

A entrega de material ao LME, um mercado de último recurso, dá aos vendedores preços cotados na bolsa. Mas eles recebem prêmio zero – impensável para um comerciante ou produtor se os compradores estiverem dispostos a comprar o metal diretamente.

Os próximos dados económicos das principais economias, nomeadamente dos Estados Unidos, China e Alemanha, serão importantes para perceber se isto é apenas um ligeiro abrandamento da atividade económica, ou se a recuperação económica desde o início do ano perdeu fôlego e a economia mundial caminha para uma recessão.