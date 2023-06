Os subsídios de combustível de 10 bilhões USD anuais da Nigéria ‘acabaram’, disse o Presidente Tinubu

Os preços da gasolina quase triplicaram na Nigéria depois que o presidente Bola Tinubu disse na sua posse que cumprirá uma promessa de acabar com os subsídios aos combustíveis que custaram ao governo US$ 10 bilhões no ano passado.

O subsídio ao combustível acabou” porque seu custo sempre crescente não pode mais ser justificado, disse Tinubu. “Em vez disso, devemos recanalizar os fundos para um melhor investimento em infraestrutura pública, educação, saúde e empregos que melhorarão materialmente a vida de milhões.”

Muitos postos de gasolina pararam de vender combustível depois que a empresa estatal de petróleo aumentou os preços, enquanto longas filas se formaram em outros postos.

A decisão desencadeou uma alta nos títulos em dólar do país, uma vez que libertará fundos do governo, mas o aumento nos custos deve prejudicar os esforços para conter a inflação. Em seu discurso, Tinubu também criticou o banco central, sinalizando que haverá uma mudança na forma como ele administra a política económica.

Refira-se que os dois maiores produtores de petróleo de África, Angola e Nigéria, adoptaram esta semana medidas semelhantes em relação aos subsídios aos preços dos combustíveis. Embora sejam grandes produtores de petróleo, Angola e Nigéria importam derivados de petróleo, nomeadamente combustíveis.

Por Editor Economico

Portal de Angola