EUA buscam “paz justa e duradoura” para Ucrânia, diz Blinken

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse nesta sexta-feira que os EUA estão trabalhando com a Ucrânia e outros aliados para construir um consenso em torno dos elementos centrais de uma “paz justa e duradoura” para acabar com a guerra com a Rússia.

Washington também encoraja iniciativas de outros países para pôr fim ao conflito, desde que respeitem a Carta das Nações Unidas e a soberania, integridade territorial e independência da Ucrânia.

“Apoiaremos os esforços — seja do Brasil, da China ou de qualquer outra nação — se eles ajudarem a encontrar um caminho para uma paz justa e duradoura”, disse Blinken em um discurso.

Por Essi Lehto e Anne Kauranen