CNE e STAE alargam horário do recenseamento eleitoral

A poucas horas do fim do recenseamento eleitoral, a CNE e o STAE, extenderam o horário do funcionamento dos postos de recenseamento. Hoje o processo irá das 17 às 22 horas amanha das 17 às 24 horas.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) alargaram o processo de recenseamento eleitoral. Para os dois últimos dias do processo, o atendimento hoje irá das 17 às 22 horas e amanha das 17 às 24 horas.

Na nota que a DW teve acesso, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), depois do balanço da supervisão do recenseamento eleitoral, anunciaram um alargamento do horário do recenseamento para responder às enchentes.

Segundo relatos, há muitos cidadãos a dormir ao relento para garantir um lugar nas filas e ter acesso ao cartão de eleitor.

Entretanto, a RENAMO, acusa os orgãos eleitorais de estarem a sabotar o recenseamento eleitoral.

O Centro de Integridade Pública (CIP)garantiu, no último mês, que os órgãos eleitorais estão a favorecer o partido no poder, a FRELIMO. A ONG diz haver esquemas de manipulação. Por sua vez, as autoridades eleitorais negaram as acusações.

O recenseamento arrancou a 20 de abril e decorre até sábado, prevendo-se o registo de cerca de 10 milhões de eleitores para as eleições autárquicas de 11 de outubro.

A operação termina no próximo dia 03 de junho e irá cobrir os 65 municípios do país.