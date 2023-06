Recuo do ESG? Investidores das petrolíferas Exxon e Chevron rejeitam medidas climáticas

Um esforço de mudança climática impulsionado por investidores em algumas das maiores empresas de petróleo do mundo estagnou. Anunciou o Wall Street Journal.

Os acionistas da ExxonMobil e da Chevron rejeitaram solidamente as propostas de mudança climática nas reuniões anuais das principais petrolíferas dos EUA na quarta-feira, diminuindo o apoio do ano passado.

Na quarta-feira, os acionistas da Exxon Mobil e Chevron rejeitaram uma série de propostas que exortavam as empresas a reduzir as emissões de gases de efeito estufa derivadas do consumo de combustível, divulgar novos relatórios sobre parâmetros climáticos e divulgar certos riscos de derramamento de óleo, entre outras iniciativas.

Apenas 11% dos acionistas da Exxon apoiaram uma petição pedindo à empresa que estabeleça metas de redução de emissões consistentes com as metas do acordo climático de Paris de 2015. Uma proposta semelhante na Chevron recebeu menos de 10% de apoio.

Nas últimas semanas, propostas climáticas semelhantes não conseguiram conquistar a maioria dos acionistas nas reuniões anuais das gigantes britânicas de petróleo e gás BP e Shell em Londres.

As estratégias de investimento ligadas ao ESG, abreviação de questões ambientais, sociais e de governança corporativa, ganharam força nos últimos anos, principalmente após o início da pandemia em 2020. Os investidores pressionaram as empresas de petróleo para mostrar como estavam trabalhando para reduzir a sua pegada climática, estabelecer metas ambientais de longo prazo e reduzir a queima de gás natural indesejado.

Os votos de quarta-feira demonstraram como alguns acionistas recuaram em pressionar as principais empresas de petróleo a adotar certas metas climáticas. Os investidores disseram que muitas vozes que pressionavam as medidas ESG foram abafadas após a guerra da Rússia na Ucrânia, que fez com que os preços do petróleo e do gás disparassem à medida que os suprimentos globais eram reduzidos.

A indústria e seus aliados disseram que alguns países, especialmente na Europa, foram muito rápidos em trocar os combustíveis fósseis por fontes de energia limpa, como solar e eólica. Um movimento contra o ativismo climático ganhou força política nos EUA, principalmente entre os eleitores republicanos.

A reação contra as medidas ESG também atingiu empresas de investimento como a BlackRock, que enfrentaram possíveis boicotes no Texas e em outros estados republicanos. Autoridades republicanas na Flórida, Texas, Louisiana e Carolina do Sul sacaram mais de US$ 4 bilhões em fundos de pensão e investimento da BlackRock desde o ano passado.

Os investimentos em combustíveis fósseis levaram muitas empresas petrolíferas a registrar lucros no ano passado , o que atraiu de volta alguns investidores que haviam fugido após anos de escassos retornos do setor. O presidente-executivo da Exxon, Darren Woods, disse na quarta-feira que a empresa beneficiou do investimento em combustíveis fósseis quando outras recuaram.

A Europa está a seguir a mesma tendência com alguns executivos da industria petrolífera prontos a alienarem-se dos activistas e investidores de energia limpa. Os lucros recordes da BP e da Shell para o ano de 2022 e os grandes retornos aos investidores atraíram novos investidores e reconquistaram alguns que duvidavam de suas estratégias de transição energética, disseram executivos.

Os executivos da Shell e da BP disseram que suas estratégias são consistentes com as metas de redução das emissões globais, ao mesmo tempo em que ajudam a fornecer o petróleo e o gás ainda demandados nos próximos anos globalmente. A Exxon e a Chevron disseram que apoiam as metas de emissões estabelecidas pelos acordos climáticos de Paris e a redução das emissões de suas operações.

Executivos da Exxon e Chevron argumentaram que algumas propostas relacionadas com a transição climática sairiam pela culatra ou piorariam a situação da economia, afirmando que várias propostas rejeitadas na quarta-feira exigiriam que as empresas assumissem que o mundo reduzirá as emissões de carbono em um ritmo muito mais rápido do que os observadores projetaram.