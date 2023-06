Gravação mostra Trump reconhecendo que mantinha documento confidencial sobre Irã, diz CNN

Promotores federais têm uma gravação de áudio de 2021 do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump reconhecendo que ele mantinha um documento confidencial do Pentágono sobre um possível ataque ao Irã após deixar a Casa Branca, informou a CNN nesta quarta-feira.

A CNN não ouviu a gravação, mas citou várias fontes não identificadas para descrevê-la. A Reuters não conseguiu confirmar o relato.

A gravação mostra que Trump, que busca a indicação presidencial republicana para a eleição de 2024, reconheceu que reteve material confidencial depois de deixar a Casa Branca em 2021, de acordo com a rede de televisão a cabo.

Os comentários de Trump indicaram que ele gostaria de compartilhar as informações, mas estava ciente das limitações de sua capacidade de fazer com que os documentos deixassem de ser confidenciais após sair do cargo, disseram duas fontes à CNN.

Trump nega irregularidades. Um representante do ex-presidente não quis comentar sobre o relato da gravação ou sobre as observações específicas atribuídas a Trump e chamou a investigação de motivação política.

Peter Carr, porta-voz do escritório do procurador especial Jack Smith no Departamento de Justiça, se recusou a comentar.

Por Doina Chiacu e Kanishka Singh