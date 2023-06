EUA lamenta recusa da China a diálogo entre secretários de Defesa

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, considerou “infeliz” a recusa da China a uma reunião com seu homólogo chinês, depois de acusar Pequim de ter um comportamento “provocativo”.

Washington convidou o ministro chinês da Defesa Nacional, Li Shangfu, para uma reunião com Austin durante um fórum de Defesa esta semana em Singapura.

Mas Pequim não aceitou a proposta e uma porta-voz da diplomacia chinesa declarou que “Washington sabe claramente por que existem atualmente dificuldades na comunicação militar”.

Durante uma escala em Tóquio antes da viagem a Singapura, Austin chamou a decisão de Pequim de “infeliz”.

Ele destacou que é importante que países com grandes capacidades bélicas possam conversar “para administrar as crises e evitar que as coisas saiam de controle de maneira desnecessária”.

As recentes “interceptações provocativas de nossas aeronaves e também dos aviões dos nossos aliados” por parte da China são “muito preocupantes”.

“Estou preocupado que aconteça um incidente que poderia sair, muito rapidamente, do controle”, acrescentou.

O governo dos Estados Unidos informou na terça-feira que o piloto de um caça chinês executou uma “manobra desnecessariamente agressiva” perto de um avião americano de vigilância que sobrevoava na semana passada o Mar da China Meridional.

Imagens divulgadas por Washington mostram um caça chinês passando à frente da aeronave americana, que balança após a turbulência.

A China respondeu que o avião americano invadiu uma zona de treinamento militar.

Austin afirmou que permanece aberto a qualquer oportunidade de dialogar com a China.

“Os Departamentos de Defesa deveriam conversar com frequência”, destacou.