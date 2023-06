Coreia do Norte promete mais lançamentos de satélite espião

Kim Yo Jong, irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, disse que um satélite espião militar do país entrará em órbita em breve e prometeu aumentar os esforços de vigilância militar, informou a mídia estatal KCNA nesta quinta-feira (horário local).

“O que os inimigos têm mais medo é do acesso da Coreia do Norte a meios excelentes de reconhecimento e informação, incluindo satélites de reconhecimento”, disse Kim, poderosa autoridade do governo, em nota divulgada pela agência de notícias. “Portanto, estamos cientes de que devemos direcionar maiores esforços para desenvolver meios de reconhecimento”, acrescentou.

Os comentários dela foram feitos depois que um lançamento do satélite de Pyongyang na quarta-feira terminou em fracasso.

No comunicado, Kim também disse que as amplas críticas ao lançamento de satélite pelo país eram “autocontraditórias”, uma vez que os Estados Unidos e outros países já lançaram “milhares de satélites”.

Por Hyunsu Yim