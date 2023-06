Angola e ONU avaliam situação dos Grandes Lagos

Angola e as Nações Unidas (ONU) procederam, está quarta-feira, a avaliação da situação política e de segurança da região dos Grandes Lagos, com foco no conflito no Leste da República Democrática do Congo (RDC).

Esta questão foi abordada entre o chefe da diplomacia angolana, Teté António, e o enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Região dos Grandes Lagos, Huang Xia.

Durante o encontro, as duas entidades passaram em revista o papel de mediação de Angola nos conflitos em África, sobretudo os esforços do Presidente João Lourenço, na qualidade de Campeão para a Reconciliação e da Paz em África.

A implementação dos processos de Luanda e de Nairóbi estiveram, igualmente, em análise durante o encontro entre as duas entidades.

No encontro participou também a Coordenadora Residente do Sistema da ONU em Angola, Zahira Virani.