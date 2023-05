Quênia reforça laços comerciais com Moscovo com visita de Lavrov

O Quênia disse na segunda-feira que concordou em aumentar os laços comerciais com Moscovo durante uma visita surpresa do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.

A viagem de Lavrov ocorre logo após uma turnê africana na semana passada de seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba, com os dois lados em guerra buscando aumentar o apoio no continente para sua causa.

Com o conflito ainda intenso na Ucrânia 15 meses após a invasão da Rússia, o presidente do Quênia William Ruto reiterou “a posição inabalável do Quênia de respeitar a integridade territorial dos estados membros, conforme descrito na Carta da ONU”.

“O Quênia pede uma resolução do conflito de maneira respeitosa para ambas as partes”, disse ele em comunicado divulgado pelo seu gabinete após uma reunião com Lavrov.

Ruto disse que o comércio entre Nairóbi e Moscovo ainda é baixo, apesar do “enorme potencial” e que os dois países assinarão um pacto comercial.

O Quênia exportou US$ 55 milhões em produtos para a Rússia em 2022, enquanto as importações totalizaram US$ 266 milhões, segundo os últimos dados do governo queniano.

Ruto também defendeu a representação da África no Conselho de Segurança da ONU, onde a Rússia é um dos cinco Estados membros permanentes.

Lavrov visitou a África várias vezes no ano passado, enquanto as potências globais disputam a influência no continente de 1,3 bilhão de pessoas.

Na semana passada, o ministro ucraniano Kuleba exortou as nações africanas a abandonarem as suas posições neutras sobre a guerra na Ucrânia e anunciou um esforço de Kiev para intensificar os seus laços com o continente africano.