Por que aluguel em Lisboa custa quase triplo do salário mínimo

“A dona da casa está atrás de mim desde 2018. Ela diz que precisa do meu apartamento e eu já recebi uma ordem de despejo.”

Georgina Simões é cuidadora num lar de idosos na capital portuguesa, Lisboa. Ela ganha um pouco acima do salário mínimo.

Seu aluguel, de 300 euros (cerca de R$ 1.800) por mês, é baixo para os padrões atuais da cidade, mas ainda assim ela precisa trabalhar em dois empregos para pagá-lo.

E as condições da propriedade são ruins: você não pode tomar banho porque a água vaza para o apartamento dos vizinhos.

“Não vou embora porque quando procuro outras casas o meu salário não dá, nem para pagar a renda. As rendas são superiores aos salários que temos em Portugal”, diz.

As causas da crise

Portugal enfrenta atualmente uma grave crise imobiliária, causada em parte pelo aumento do investimento estrangeiro em propriedades e pela falta de novas habitações a preços acessíveis.

Mas não é apenas uma questão de oferta. A investigadora e ativista Rita Silva, que ajudou a criar o movimento habitacional Habita, afirmou que “há mais casas do que gente, mas os preços não baixam”.

O especialista acrescentou que a situação atual, que levou a inúmeras campanhas reivindicando moradias mais acessíveis, se espalhou por todo o país por vários anos após a crise financeira de 2008.

O caso de Simões, a zeladora, já está na Justiça e ela espera ficar na propriedade por mais seis meses. Seu advogado está tentando ganhar esse tempo para você.

O que acontece se ele perder?, perguntou-lhe a BBC.

“Estarei na rua”, respondeu ele.

“Não tenho chance, não sei o que vai acontecer. Só preciso de um teto para dormir, passo a vida trabalhando”, acrescentou.

Sacrifícios extremos

Joelsy Pacheco, por sua vez, concilia dois trabalhos que consomem 16 horas do seu dia. Um dos seus empregos é numa unidade de cuidados intensivos de um dos principais hospitais de Lisboa e o outro numa ONG.

“A maior parte do meu salário vai para aluguel, sem contar contas, alimentação e transporte. Com apenas um emprego seria quase impossível”, narrou.

O contrato de aluguel de Pacheco termina no final deste ano e ele teme que o aluguel suba.

“Para onde eu iria agora? Provavelmente terei que voltar a morar com minha mãe, longe do trabalho, e terei que reestruturar toda a minha vida”, admitiu.

No início deste ano, o comediante e ativista português Diogo Faro inadvertidamente se tornou um dos rostos do movimento de habitação popular, depois de postar um vídeo nas redes sociais sobre o aumento dos preços dos aluguéis em Lisboa.

Logo, sua caixa de entrada foi inundada com mensagens.

“Há casais divorciados que não podem se mudar porque não podem pagar, o que acho brutal. Pessoas mais velhas que estão escolhendo entre pagar aluguel ou remédios, abreviam suas vidas para ter um teto”, disse ele.

À medida que recebia mais e mais histórias como essa, o comediante se juntou a alguns amigos e deu início ao movimento Casa é um Direito.

Seu e outros movimentos planejaram uma manifestação que atraiu mais de 30 mil pessoas às ruas de Lisboa em abril passado. Os protestos estenderam-se depois a outras cidades, como Porto e Braga.

“Chamamos os protestos de ‘Uma casa para morar’, porque as pessoas estão desesperadas . As pessoas querem uma casa para descansar, brincar com os filhos, para morar”, disse Faro, que vê isso como apenas o começo da luta.

Turismo é um dos culpados

O autarca de Lisboa, Carlos Moedas, qualificou o problema da habitação como “a maior crise da nossa geração”.

Ele fez o comentário em abril, quando começou a construção de um novo empreendimento de aluguel acessível em Entrecampos, uma área central da capital portuguesa, que fornecerá 152 novas casas.

Também foram criados programas para ajudar quem não pode pagar os elevados preços dos arrendamentos, com as autarquias a oferecerem-se para pagar um terço do custo , disse a vereadora da Habitação e Desenvolvimento de Lisboa, Filipa Roseta.

Um terço do centro histórico de Lisboa está desocupado , segundo o geógrafo e investigador de habitação Luís Mendes, e casos recentes sugerem que o Estado está a agravar a situação.

Quando algumas favelas foram destruídas em março, oito famílias ficaram desabrigadas e tiveram que ser enviadas para acomodações de emergência.

“Estamos a falar de preços de aluguer em Lisboa que são mais elevados do que em algumas das zonas mais ricas de Berlim, por exemplo, onde existe um limite de renda. Sem falar na diferença salarial”, disse Mendes.

“Em Lisboa há zonas onde uma casa de 80 metros quadrados custa 1.285 dólares por mês. Bem, esse é o salário médio de um lisboeta. Então, estamos a falar de valores proibitivos, diria mesmo obscenos”, acrescentou o especialista.

Mendes afirmou que um dos factores para a actual crise habitacional que o país sofre é o que chama de “turistificação” e que ocorre quando, devido ao aumento do turismo, casas destinadas a habitação são utilizadas para alojar visitantes temporários.

Zonas como o bairro histórico de Alfama, conhecido como a casa do Fado, têm agora 60% das suas casas para arrendamento de curta duração.

“O que os turistas vão ver? Uns aos outros?” Faro brincou.

Investidores especulativos

Depois, há medidas do governo que visam atrair investimentos estrangeiros por meio de programas de isenção de impostos para fundos de investimento, nômades digitais e, acima de tudo, vistos gold.

“Os vistos gold permitem que investidores de fora da União Europeia (UE) obtenham um visto de residência em Portugal para investimento , e que lhes permite entrar no Espaço Schengen (os países da UE que não têm fronteiras entre si)”, explicou Mendes.

“Muitas vezes, [os beneficiários do visto gold] reformam uma casa, mas não a ocupam. Muitas vezes essas propriedades são vendidas repetidamente, e isso cria uma distorção no mercado imobiliário e é uma das causas da crise. de habitação”, disse o especialista.

Como parte de um novo programa habitacional, o governo está encerrando os vistos gold e as autorizações de aluguel de curto prazo, além de limitar o aumento do aluguel em 2%.

No entanto, para a maioria dos cidadãos, essas medidas são poucas e tardias.

Por António Fernandes