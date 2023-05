As ações da China caem após dados decepcionantes da atividade manufatureira.

Os últimos dados da produção industrial na China foram piores do que o esperado, aumentado os receios que a segunda economia mundial esteja a perder fôlego. Os mercados financeiros receberam a notícia com pessimismo, empurrando os títulos financeiros para território negativo.

A atividade manufatureira chinesa enfraqueceu mais do que o esperado em maio. O PMI industrial oficial caiu para 48,8, o menor desde dezembro, e abaixo do consenso de 49,5. O indicador não manufatureiro da atividade nos setores de serviços e construção também foi mais fraco do que o esperado.

O Hang Seng China Enterprises Index caiu 2,3%, elevando as suas perdas do pico de 27 de janeiro para 21%. O indicador está a caminho de registrar o seu maior declínio mensal desde fevereiro. O índice Hang Seng também está a caminho para um mercado de baixa.

Espera-se que a China implemente mais políticas, incluindo cortes de juros, para fortalecer a economia, já que a sua recuperação continua em terreno instável, informou o China Securities Journal. Alguns indicadores econômicos podem mostrar mais enfraquecimento em junho, disse o relatório, citando a GF Securities.