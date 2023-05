Bruno de Carvalho surpreende com participação em música de kuduro

O antigo presidente do Sporting lançou, com o cantor angolano Scró Que Cuia, a música “Castigo” que teve direito a videoclipe. Confira o vídeo que já se tornou viral.

Bruno de Carvalho lançou uma música em parceria com o cantor angolano Scró Que Cuia. O videoclipe da produção foi lançado esta terça-feira e é já um dos “temas quentes” das redes sociais.

O antigo dirigente do Sporting é DJ e já lançou diversas música, inclusive, com a mulher Liliana. No entanto, o mais recente projeto musical de Bruno de Carvalho surge através de um esforço comum com o artista Scró Que Cuia.

No videoclipe de “Castigo” – assim se chama a música – o ex-presidente “leonino” aparece a cantar e a dançar kuduro. O vídeo foi lançado há poucas horas, mas já foi vastamente difundido nas redes sociais.

Nos últimos dias, Bruno de Carvalho e o artista angolano com quem colaborou trocaram supostas ameaças nas redes sociais e chegaram mesmo a combinar um combate de boxe. No entanto, tudo não passou de uma jogada de marketing para promover a música lançado pelos dois.