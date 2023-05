Biden diz que conversou com Erdogan sobre F-16 e candidatura da Suécia à Otan

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que em um telefonema nesta segunda-feira o presidente turco, Tayyip Erdogan, repetiu o desejo de Ancara de comprar caças F-16 dos EUA, enquanto Biden respondeu que Washington estava ansioso para ver Ancara abandonar sua objeção à entrada da Suécia na Otan.

A conversa ocorreu quando Biden ligou para Erdogan para parabenizá-lo por sua vitória nas eleições presidenciais da Turquia no domingo.

“Falei com Erdogan. Dei os parabéns a Erdogan. Ele ainda quer trabalhar em algo sobre os F-16. Eu disse a ele que queríamos negociar com a Suécia, então vamos fazer isso. E assim voltaremos a entrar em contato com um outro”, disse Biden a jornalistas antes de partir da Casa Branca para Delaware.

“Vamos conversar mais sobre isso na próxima semana”, acrescentou.

As propostas de adesão à Otan devem ser aprovadas por todos os membros da aliança. Tanto a Turquia quanto a Hungria ainda não aprovaram a proposta da Suécia.

A Turquia tentou comprar caças F-16 no valor de 20 bilhões de dólares e quase 80 kits de modernização dos Estados Unidos, mas a venda foi paralisada devido a objeções do Congresso dos EUA ao histórico problemático de direitos humanos em Ancara e à política em relação à Síria, embora o governo Biden tenha dito repetidamente apoiar a venda.

Um pacote muito menor, de 259 milhões de dólares, incluindo atualizações de software de aviação para a atual frota de caças F-16 da Turquia, foi aprovado pelo Congresso dos EUA no início deste ano, dias após a Turquia ratificar a adesão da Finlândia à Otan.

Por Steve Holland e Humeyra Pamuk