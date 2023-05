Acordo Verde Europeu sob pressão dos Estados Membros

Líderes e empresas nos maiores mercados da Europa estão cada vez mais preocupados com o ritmo ambicioso do impulso verde do continente enquanto enfrentam os enormes custos associados à transformação económica. Anunciou a agência Bloomberg.

O esforço da União Europeia para tornar o continente neutro em termos climáticos coincidiu com regras de emergência para mitigar os efeitos de uma crise energética e aumentar a concorrência dos EUA e da China. Isso colocou grande pressão sobre governos e empresas, provocando apelos do presidente francês Emmanuel Macron e de outros líderes por um ritmo mais lento.

Países como a França e a Alemanha começaram a eliminar partes do chamado Green Deal da UE que têm o potencial de impactar negativamente nos seus eleitores. Funcionários da UE temem que Berlim e Paris tenham aberto as portas para aqueles que buscam suavizar o pacote climático, potencialmente prejudicando a proposta geral e colocando em risco o cronograma – sem emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050.

A UE está empenhada numa disputa com os EUA sobre a lei de subsídios verdes do presidente Joe Biden, que oferecerá cerca de US$ 369 bilhões em doações e créditos fiscais na próxima década para programas de energia limpa na América do Norte. Ao mesmo tempo, a UE está tentando reduzir a sua dependência da China para materiais e tecnologias essenciais para a transição verde.

Politicamente, os enormes custos dos planos climáticos da UE estão começando a se tornar uma realidade mais imediata, com um investimento adicional estimado em € 470 bilhões (US$ 504 bilhões). Autoridades e legisladores estão cada vez mais preocupados com a questão nas vésperas das eleições para o Parlamento Europeu, marcadas para o ano que vem.

Macron, cuja popularidade caiu depois de promover uma reforma impopular no sistema de reformas, pediu recentemente uma pausa nas novas regulamentações climáticas da UE.

O primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, elogiou o Green Deal, mas pediu cautela.

Mas foi a Alemanha que pode ter causado o maior dano ao espírito do Green Deal. No início deste ano, exerceu um veto de última hora sobre a proibição de motores de combustão da UE. A indústria automobilística na Alemanha emprega cerca de 786.000 pessoas.

No início deste mês, a França ajudou a bloquear a aprovação de uma reforma crítica de energia renovável que é vista como um elemento-chave do Acordo Verde sobre uma preocupação política doméstica – como a energia nuclear é tratada na estratégia climática da UE.

Diplomatas da UE veem as manobras francesas e alemãs como um prenúncio de um debate mais amplo sobre como tornar a revisão do Green Deal acessível, que será discutida pelos líderes.

A campanha para suavizar o Green Deal já chegou no Parlamento Europeu, onde os legisladores recomendaram esta semana o enfraquecimento de uma proposta sobre emissões industriais e ameaçaram rejeitar regras sobre pesticidas e reflorestar terras e mares.

Na Polônia, que se encaminha para eleições parlamentares em outubro, o líder do partido no poder, Jaroslaw Kaczynski, disse na semana passada que o pacote climático da UE estava promovendo “soluções irracionais”. Ele prometeu que o governo lutará por “uma transição justa” para o país.

A Polônia juntou-se recentemente a uma pressão da República Tcheca, França, Itália e quatro outras nações no início desta semana contra o projeto de regras de poluição de escapamento, que viria além dos limites de dióxido de carbono para carros. Este novo regulamento, proposto pela Comissão Europeia em novembro e previsto para entrar em vigor a partir de julho de 2025, pode desviar investimentos cruciais necessários para a descarbonização da indústria automobilística, segundo os governos.

As hesitações dos Estados-membros quanto ao ritmo das reformas ameaçam enfraquecer a posição da União Europeia na COP 28 no final de novembro em Dubai. Até agora, a Europa assumiu o papel de principal impulsionadora das reformas para a transição climática.